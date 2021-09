Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, critiqué et “pas assez réactif” en tant que tendances “Sack Ole” sur Twitter après une deuxième défaite consécutive à Old Trafford

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est sous pression après un autre résultat décevant à Old Trafford.

Une tête tardive de Kortney Hause a donné à Aston Villa sa première victoire à l’extérieur en 12 ans contre les Red Devils, bien que cela aurait été refusé si Bruno Fernandes avait converti un penalty tardif.

C’était un autre après-midi à oublier pour Solskjaer, qui a tenté de consoler Fernandes après avoir raté un coup de pied vital

Il est juste de dire que Solskjaer sera heureux de voir le retour de cette semaine après sa défaite contre West Ham United au troisième tour de la Coupe EFL, puis ce dernier revers.

Man United a soufflé et soufflé pour trouver l’ouvreur, mais n’a pas pu briser le côté de Dean Smith et n’a pas pu obtenir le ballon pour l’homme vedette Cristiano Ronaldo dans des situations dangereuses.

Comme les 11 joueurs sur le terrain n’étaient pas en mesure de forcer l’ouverture, Solskjaer a commencé à recevoir des critiques de ses supporters pour ne pas avoir apporté de changements plus tôt, tandis qu’après la défaite, “Sack Ole” était en vogue sur Twitter.

Et sa gestion du jeu a été critiquée par l’ancien as de la Premier League Micky Gray et le journaliste de talkSPORT Alex Crook.

Solskjaer n’a pas réussi à faire entrer Ronaldo dans le match

Harry Maguire avait eu un problème de mollet mais son mangaer a attendu pour changer avant de succomber à la blessure, et Crook n’a pas été impressionné

Il a déclaré: «Une critique d’Ole Gunnar Solskjaer de la part de certaines sections des fans de Manchester United selon laquelle il n’est pas assez réactif.

« Nous disons depuis dix minutes que Maguire n’est pas assez en forme pour continuer, pourquoi a-t-il fallu dix minutes à Ole pour arriver à la même conclusion ?

GETTY

Maguire souffrait d’un coup et aurait dû être remplacé plus tôt, dit Crook

“Eh bien, c’est là que le manager doit prendre la décision Alex”, a ajouté Gray.

« Si tu dis à Harry ‘ça va ?’ il va hocher la tête et il va dire “oui je vais bien je veux continuer”.

“Le manager doit alors se dire” eh bien, tu ne l’es pas, je dois faire ce changement “, c’est pourquoi il a des joueurs internationaux sur le banc pour venir.”

Alors qu’il était regrettable qu’il ait dû effectuer deux remplacements en raison d’une blessure, le seul changement final qu’il a eu a été effectué à la 82e minute.

Solskjaer a été critiqué pour son timing des remplacements

Edinson Cavani, de retour de blessure, a été propulsé sur le terrain avec huit minutes à jouer pour tenter de trouver un but gagnant.

Malheureusement pour lui, ses coéquipiers et son manager, aucun but n’est arrivé alors que Villa a enregistré une célèbre victoire à Old Trafford et mis la pression sur Solskjaer.

