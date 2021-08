Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, fait le point sur le transfert de Raphael Varane, révèle si le Français et Jadon Sancho affronteront Leeds et parle de pression

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fourni une nouvelle mise à jour sur le transfert de Raphael Varane du Real Madrid.

Les Red Devils ont confirmé qu’un accord était en place fin juillet, mais qu’il n’a pas encore été pleinement ratifié.

La star française Varane est connue comme l’un des meilleurs défenseurs du monde

Maintenant, cependant, Solskjaer a insisté sur le fait que tout allait bien avec l’accord et qu’il ne s’agissait que de remplir les formalités relatives au transfert de 43 millions de livres sterling.

Il a déclaré à ESPN: “Cela dépend de la façon dont vous le regardez.

“Bien sûr, j’aurais aimé que quelques gagnants reviennent [from Euro 2020 and Copa America], ça aurait été bien.

« En ce qui concerne le transfert, nous avons fait notre affaire tôt. [Varane] n’a pas encore fait son examen médical, mais ça devrait aller. Je suis très content de ce que nous avons fait.

Solskjaer a eu un gros été sur le marché des transferts

Et demandé si son nouveau duo de stars serait disponible pour affronter Leeds United lors de leur match d’ouverture, il a répondu : « Ils ne se sont toujours pas entraînés avec nous, et j’ai besoin de voir comment ils vont.

“Je ne les vois pas être disponibles pour Everton [a pre-season friendly this weekend], mais j’espère qu’ils seront prêts à être sur le banc [against Leeds]. “

Les affaires estivales de Man United ont certainement enthousiasmé les fans et Solskjaer a félicité le directeur technique Darren Fletcher et le nouveau directeur du football John Murtough pour leur travail acharné en dehors du terrain.

“John et Fletch font du très bon travail”, a ajouté le Norvégien.

« Tout le système a fonctionné. Nous avons identifié les joueurs très tôt, et avec Jadon, nous avons parlé de lui il y a au moins 12 mois. L’arrivée de John et Fletch a été un gros plus.

Sancho est enfin un joueur de Manchester United, l’ailier anglais apportant une énorme nouvelle présence offensive à l’attaque de Solskjaer

Après avoir terminé deuxième de Premier League la saison dernière, Manchester United doit désormais viser une inclinaison pour le titre.

Et malgré la signature d’un nouveau contrat avec le club, Solskajer a admis que l’échec du succès entraînerait une pression et la possibilité de perdre son emploi.

Il a déclaré : « Il y a toujours une pression ici pour gagner la ligue et remporter des trophées. Pour moi, c’est la pression que je me mets et la pression que les joueurs se mettent pour faire de leur mieux. Le fait que le conseil d’administration veuille également prolonger mon contrat est la preuve que nous allons dans la bonne direction, mais nous devons continuer à avancer dans la bonne direction.

« Bien sûr, tu es heureux quand ils s’approchent de toi. j’ai eu un an [left], en plus ils avaient une option donc il restait encore littéralement deux ans, mais je pense que le signal de la continuité est peut-être important pour les joueurs aussi, car ils savent que c’est la façon dont nous voulons le faire.

Solskjaer est aimé du club et des fans, mais le football est une affaire de résultats en fin de compte

«Pour moi, vous devez faire assez bien pour rester de toute façon. Peu importe que vous ayez un contrat de 10 ans ou un contrat d’un an : si vous ne faites pas bien, c’est parti.

« Vous vous sentez constamment sous pression. Dans ce club, avec cette responsabilité, il ne s’agit pas seulement de s’accrocher à son travail ; il s’agit de la responsabilité qui est entre mes mains. Nous avons des millions de fans, les joueurs, le club, le staff… et la responsabilité est d’obtenir des résultats. Tant que vous obtenez des résultats et que vous vous améliorez, c’est ce que je pense que nous nous améliorons tout le temps. Tant que vous pouvez voir une amélioration.

« Nous sommes passés de la troisième à la deuxième [in the Premier League] et beaucoup plus près en points; nous sommes passés de trois demi-finales à une finale et à un coup de pied de la victoire, il s’agit donc de passer à l’étape suivante maintenant. C’est le défi.

