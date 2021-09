Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, se plaint des pitreries d’Aston Villa ET d’un manque de décisions, malgré un tir au but lors de la défaite 1-0

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est plaint des pitreries d’Aston Villa ainsi que des décisions d’arbitrage, après que son équipe ait perdu son premier match de Premier League de la saison.

United est tombé sur une défaite 1-0 à Old Trafford alors que Kortney Hause a marqué un but vainqueur à la 88e minute, Bruno Fernandes ratant l’occasion d’égaliser sur place dans les arrêts de jeu.

.

Solskjaer a été laissé pour consoler Fernandes après qu’un rare raté ait quitté United sans aucun point

.

Hause a marqué le vainqueur lors de sa première apparition en Premier League de la saison

La dernière fois en championnat contre West Ham, Man United s’est vu refuser plusieurs appels de pénalités, les Hammers se voyant ensuite accorder un coup franc dans le temps additionnel, ce que Mark Noble a raté.

Les rôles ont été inversés aujourd’hui pour United, et Solskjaer s’est non seulement plaint de la distraction des joueurs de Villa Fernandes, mais aussi du but de l’équipe adverse.

“La façon dont ils contournent le point de penalty, contournent Bruno et tout ça, ce n’est pas à mon goût, mais je le comprends, mais ça ne devrait pas être comme ça”, a déclaré Solskjaer à Sky Sports.

.

Les singeries de Martinez ont peut-être eu un impact sur Fernandes

Le manager norvégien a ensuite expliqué sa colère face à l’objectif de talkSPORT.

« La plus grande déception est que leur but est hors-jeu, gémit-il.

“[Ollie] Watkins gêne clairement David [de Gea] il le touche en fait comme [Kortney Hause] se dirige, alors comment cela ne peut pas être considéré comme une faute ou un hors-jeu, je ne sais pas »

“C’est une décision énorme et c’est une décision décisive pour le match, donc malheureusement, cela nous a encore une fois joué contre nous et nous devrons nous battre, un de ces jours, nous en aurons un.”

.

Fernandes a reçu les honneurs sur son coéquipier portugais Ronaldo

Solskjaer a été interrogé par Alex Crook de talkSPORT sur la décision de faire pénaliser Fernandes contre la nouvelle recrue Cristino Ronaldo, qui a été raillé par le gardien de Villa Emiliano Martinez.

“Bruno a été excellent”, a déclaré Solskjaer. “Cristiano est aussi un excellent tireur de penalty donc c’était le moment de Bruno et malheureusement il n’a pas marqué cette fois mais il l’a fait tellement de fois auparavant

« Voyons si nous en obtenons un autre, nous ne savons pas si nous aurons d’autres pénalités, avec les décisions que nous obtenons contre nous en ce moment. »

.

Solskjaer avait l’air loin d’être heureux à temps plein

Avant la défaite contre Villa, Solskjaer a choisi de mettre les pénalités sous les projecteurs, se référant à un commentaire fait par le patron de Liverpool, Jurgen Klopp.

“Nous devons juste espérer obtenir ce que nous méritons et nous aurions dû avoir trois pénalités lors des deux derniers matchs”, a déclaré Solskjaer avant le match.

« Je ne sais pas, mais il y avait un certain manager l’année dernière qui commençait à s’inquiéter que nous obtenions des pénalités et après cela, il semble que les décisions soient plus difficiles à prendre.

“J’ai vu une grande, grande différence depuis lors, mais vous devez simplement laisser les arbitres le faire et j’espère qu’ils feront les bons appels très bientôt.”

Le problème est que même si vous gagnez un penalty, vous devez toujours le marquer.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici