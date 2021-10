Le manager de Marvin Vettori perd patience et critique durement Paulo Costa, lui demandant de respecter le sport

Ali Abdelaziz | Image : WSOF

La patience avec Paulo Costa a pris fin, par le directeur de Marvin vettori. Avec la polémique survenue la semaine de l’UFC Vegas 41, le manager a atteint la limite et a tiré sur le Brésilien. Le PDG de Domination MMA Il a utilisé les médias sociaux pour critiquer les changements de catégorie effectués quelques jours avant le combat principal de demain.

On m’a dit qu’il ne serait plus jamais autorisé à se battre en poids moyen. Je ferai de mon mieux pour que son adversaire se nomme Magomedov. C’est irrespectueux envers les sportifs, les entraîneurs, les partenaires d’entraînement, pire encore son équipe qui rigole avec lui et pense que c’est drôle

– Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 22 octobre 2021