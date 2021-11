Le manager de Newcastle recherché avant qu’Eddie Howe ne vole haut

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Dans un univers alternatif, Ciro Immobile se précipite vers la ligne de touche de St James’ Park et saute dans les bras de Luciano Spalletti après avoir renvoyé Newcastle United en Ligue des champions.

Vivre au pays des rêves, peut-être ? Mais qui sait où en serait Newcastle si la prise de contrôle saoudienne avait été ratifiée début 2020 plutôt que fin 2021 ?

Nous risquerions de deviner si Newcastle avait Immobile à l’avant et Spalletti sur la touche, le club le plus riche du football mondial ne regarderait pas nerveusement par-dessus ses épaules à Norwich City dans la zone de relégation de la Premier League.

« Pendant la période où l’on parlait d’un possible rachat de Newcastle par le fonds du cheikh, ils ont appelé mon agent », expliquait l’international italien Immobile en août 2020.

Selon la Gazzetta dello Sport, Newcastle a offert à la Lazio 49 millions de livres sterling pour Immobile tout en s’engageant à faire de l’attaquant son joueur le mieux payé avec 140 000 livres sterling par semaine.

« Ensuite, la Premier League n’a pas approuvé cette proposition », ajoute Immobile, avant d’indiquer que Steve Bruce aurait été mis hors de sa misère depuis longtemps.

« Je sais qu’ils cherchaient aussi un entraîneur italien, (Max) Allegri ou Spalletti. »

Où serait Newcastle s’ils avaient embauché Luciano Spalletti ?

Avance rapide jusqu’en novembre 2021 et, alors que Newcastle a disputé 11 matchs de championnat sans victoire, Immobile se réjouit de devenir le meilleur buteur de la Lazio.

Son 116e but – en seulement 233 matchs – a vu Immobile dépasser le légendaire Silvio Piola dans les livres d’histoire de l’Aquile.

Quant à Spalletti, il est juste de dire que le tacticien de 62 ans connaît un retour impressionnant en pirogue dans son premier emploi depuis qu’il a laissé la place à Antonio Conte à l’Inter Milan en mai 2019.

Napoli n’a pas goûté à la gloire du Scudetto depuis l’époque de Diego Maradona.

Avec dix victoires et deux nuls lors de leurs 12 premiers matchs de Serie A sous Spalletti, cependant, et avec un écart de sept points les séparant des champions en titre Inter Milan en troisième, une sécheresse qui a duré plus de deux décennies pourrait se transformer en marée vague de joie.

« (Spalletti) est le plus grand de tous », a déclaré le réalisateur expérimenté Walter Sabatini. « La folie l’aide.

« Il a l’hymne des fans de Naples en tête et le chante. Il essaie de construire un sentiment puissant qui lui permet de surmonter les moments difficiles. Il va gagner.

Quant à Newcastle, espérons qu’Eddie pourra stabiliser un club dont la modeste position en championnat contraste fortement avec leur ambition faramineuse.

