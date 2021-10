Le manager de Newcastle, Steve Bruce, prendra en charge le 1000e match contre Tottenham sous les nouveaux propriétaires

Newcastle a confirmé que Steve Bruce prendra en charge son 1000e match ce dimanche.

L’affrontement avec Tottenham à St James ‘Park est le premier sous les nouveaux propriétaires des Magpies après la prise de contrôle de 305 millions de livres sterling soutenue par les Saoudiens.

Amanda Staveley a soutenu Bruce pour le moment

Alors que l’avenir à long terme de Bruce reste incertain, beaucoup s’attendaient à ce que le patron impopulaire de Toon soit remplacé immédiatement, le club étant actuellement 19e du classement sans victoire.

Cependant, le nouveau réalisateur Staveley a publié une déclaration annonçant que Bruce sera dans la pirogue ce week-end, atteignant une étape importante dans le processus.

Staveley a déclaré: «Nous avons eu une semaine extrêmement chargée pour examiner l’entreprise et apprendre à connaître les gens et il est impératif que nous continuions à être patients et considérés dans notre approche. Le changement ne se produit pas toujours du jour au lendemain, il exige du temps et que nous suivions un plan et une stratégie soigneusement étudiés.

.

Bruce fera face aux médias cet après-midi pour la première fois depuis le rachat

«Nous avons rencontré Steve et les joueurs lundi et leur avons donné le temps et l’espace cette semaine pour se concentrer sur la préparation de ce qui est un match très important dimanche.

«Steve a été très professionnel dans nos relations avec lui et lui et son équipe d’entraîneurs prendront l’équipe dimanche. Si nous apportons des changements à l’avenir, Steve sera le premier à le savoir mais, en attendant, nous lui souhaitons bonne chance pour son 1000e match en tant que manager et nous nous joindrons à vous pour se placer juste derrière l’équipe.

« Merci pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Nous avons hâte d’être à St. James’ Park avec vous.