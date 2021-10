Un entraîneur de Premier League a admis qu’il était flatteur d’être lié au travail d’Arsenal.

Le rôle de Mikel Arteta aux Emirats a été remis en question à plusieurs reprises au cours des dernières saisons. L’Espagnol a été appelé pour son inexpérience et son manque de tactique dans les grands matchs.

Sa position semblait particulièrement précaire après les trois premiers matches de Premier League de la saison. Arsenal avait perdu contre Brentford le jour de l’ouverture, avant d’être battu par Chelsea et rossé par Manchester City.

Il semblait que l’ancien milieu de terrain pourrait perdre son emploi quelques semaines seulement après le début de la campagne 2021-22. Mais les victoires contre Norwich, Burnley et Tottenham ont vu son équipe gravir les échelons.

Arteta espère réussir quelques mois alors qu’Arsenal envisage un retour à la compétition européenne. Ils ont raté la saison dernière avec une huitième place, à seulement un point de leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham.

Le patron de Brentford Thomas Franck continue d’être liée au travail, quelle que soit la qualité d’Arteta. Le Danois a dirigé son équipe dans l’élite pour la première fois en 74 ans.

Ils apprécient un style de jeu offensif qui pourrait les aider à conserver leur place dans la ligue. Les Bees ont gagné un respectable 12 points en sept matches jusqu’à présent.

Lors d’une interview avec le point de vente danois Bold, Frank a été interrogé sur les liens avec Arsenal. Il a déclaré: «Je pense que j’ai lu cela à un moment donné. C’est très gentil, mais une chose c’est les rumeurs, et l’autre c’est s’ils voulaient vraiment me contacter. Ensuite, nous devons partir de là.

Sur son amour pour son équipe actuelle, Frank a ajouté : « J’ai un contact jusqu’en 2023. Je suis incroyablement heureux à Brentford. Un club qui compte beaucoup pour moi et où j’ai passé de très bons moments. J’aime travailler avec notre directeur du football, les propriétaires, les joueurs, le personnel et les fans.

« C’est le club qui doit venir à moi, mais maintenant il faut voir ce que l’avenir nous réserve. Je sais que nous avons un respect mutuel et de bonnes relations les uns avec les autres à ce sujet. »

Le premier match de Brentford après la pause internationale est contre Chelsea. Arsenal, quant à lui, joue le Crystal Palace de Patrick Vieira.

Un homme d’Arsenal fait un indice de sortie

Pendant ce temps, le défenseur d’Arsenal Hector Bellerin a suggéré qu’il pourrait déménager définitivement l’année prochaine.

L’arrière droit a rejoint le Real Betis pour un prêt d’une saison en août. Arteta a fait venir Takehiro Tomiyasu de Bologne en remplacement.

Bellerin a toujours été un fan du Betis grâce à son père. Lorsqu’on lui a demandé si son séjour là-bas pourrait être prolongé, Bellerin a déclaré : « Si je ne voulais pas être ici l’année prochaine, je ne serais pas venu depuis le début.

« Il y a beaucoup de choses à décider, mais ce que je veux faire, c’est profiter de l’année que je suis ici. Et ce qui doit arriver arrivera.

L’Espagnol a fait 239 apparitions pour Arsenal toutes compétitions confondues. Il a remporté la FA Cup et le Community Shield à trois reprises.

