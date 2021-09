Le manager de Sunderland Lee Johnson n’a pas peur de rouler avec le joueur prêté du Bayern Munich Thorben Hoffmann

Lorsque le déménagement a été annoncé que le Bayern Munich prêterait le gardien Ron-Thorben Hoffmann à Sunderland, il a été largement admis qu’il s’agissait d’un changement qui profiterait à tout le monde.

Le Bayern Munich a trouvé un club approprié qui permettrait à Hoffmann de concourir pour le temps de jeu. Sunderland a reçu un jeune joueur talentueux. Hoffmann a eu la chance de recommencer et de supprimer le «Ron» de son nom.

Espérons que cela n’ait rien à voir avec ça :

Quoi qu’il en soit, le manager de Sunderland, Lee Johnson, a expliqué pourquoi il voulait mettre Hoffmann dans l’alignement.

«Je pense pour être honnête, je voulais voir ce que nous avons. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs ici et nous avons beaucoup appris, par exemple, de ce match de Blackpool. Nous avons une forte concurrence à tous les postes, y compris dans les buts. C’est le début de la saison et nous devons savoir ce que nous avons. Idéalement, tout ce recrutement se ferait en pré-saison et vous utilisez ces matchs pour travailler sur ce que vous avez », a déclaré Johnson à The Shields Gazette.

Johnson a également noté que Hoffmann a relevé le défi.

«Mais Thorben avait envie de jouer, et je pense que le risque était plus grand qu’il n’avait rencontré les joueurs internationaux que la veille, dont deux étaient les demi-centres jouant devant lui. Nous avons vraiment essayé de nous concentrer sur cela cette semaine autant que possible. C’est quelque chose sur lequel nous essayons d’entraîner tous nos gardiens, parce que nous voulons qu’ils soient audacieux », a déclaré Johnson. «Écoutez, nos gardiens vont faire des erreurs cette année. Tous les gardiens le font et la réaction est très importante. Qu’ils viennent le chercher et le lâchent, ou qu’ils viennent le chercher, le réclament et déclenchent le compteur, c’est la façon dont nous voulons jouer. Il y a eu deux ou trois situations en particulier samedi dernier où Thorben l’a rattrapé, est arrivé au bord de la surface à un vrai tempo et nous nous sommes arrêtés avec 1-v-1 et la moitié du terrain devant nous. Avec les joueurs que nous avons, ce sont de bonnes chances pour nous. Il s’agit pour chacun d’apprendre à se connaître et de construire une cohésion. Mais nous encouragerons des gardiens de but audacieux et des options de contre-attaque rapides et audacieuses. »