Le manager de Tottenham, Antonio Conte, révèle un domaine où l’équipe peut s’améliorer malgré un départ record et salue à nouveau Hugo Lloris

Tottenham est peut-être invaincu lors des huit premiers matches d’Antonio Conte en Premier League, mais il demande toujours des améliorations après sa victoire 1-0 contre Watford.

L’Italien, qui a maintenant le plus long début de championnat sans défaite de tous les patrons des Spurs, pense que s’il jette les bases du succès, certains de ses joueurs doivent élever leur niveau de jeu pour aider davantage l’équipe.

.

Conte a organisé Tottenham pour huit matchs sans défaite en Premier League – mais il en veut toujours plus

Sans critiquer ses jeunes arrières latéraux, l’Italien a révélé la nécessité pour eux de travailler sur leur dernier ballon après que les Hornets les ont presque tenus dans une impasse.

Emerson Royal et Sergio Reguilon ont été fortement impliqués dans le match alors que les Spurs dominaient la possession.

Malheureusement, la paire n’a pas été en mesure de fournir une dernière balle de note aux attaquants Harry Kane et Heung-Min Son et au total, Tottenham a tenté 29 centres.

Il restait, dans le temps additionnel, à Son pour donner un coup franc au vainqueur du match Davinson Sanchez.

.

Sanchez a atteint le sommet pour marquer un énorme but pour les Spurs

Et Conte aimerait voir ses hommes clés travailler sur leur produit final.

Il a déclaré: « Bien sûr, nous devons nous améliorer dans cet aspect, car lorsque vous jouez avec ce système, avec cette formation, les arrières latéraux sont très importants.

« Quand le ballon arrive là-bas, il faut être plus efficace. Je sais très bien que c’est un rôle où l’on dépense beaucoup d’énergie.

« On devient attaquant, ailier quand on est en possession du ballon, puis arrière droit ou arrière gauche quand on est sans ballon. Mais en même temps, nous avons de jeunes joueurs avec une marge de progression.

.

La traversée de Reguilon n’a pas trouvé de coéquipier

.

Royal n’a pas non plus été en mesure d’apporter une grande contribution offensivement

« Aujourd’hui aussi, j’ai vu un grand engagement de tous les joueurs, mais nous devons certainement nous améliorer dans de nombreux aspects, dans la qualité, mais nous avons également besoin de temps pour travailler sur cet aspect. Jouer tous les trois ou deux jours n’est pas facile.

« Je le répète, je suis ravi de l’engagement des joueurs. Encore une feuille blanche et nous montrons de la solidité dans cet aspect.

Pendant ce temps, Conte a réitéré son espoir que le gardien Hugo Lloris signera un nouveau contrat avec le club.

Il n’avait pas grand-chose à faire à Vicarage Road, mais a tout de même réalisé un superbe arrêt pour empêcher Josh King.

.

L’arrêt époustouflant de Lloris a donné aux Spurs une plate-forme pour continuer et gagner

Et son patron italien a encore une fois félicité son capitaine.

Il a ajouté : « Quand je parle avec lui et que je parle avec l’équipe, la connexion avec le gardien et l’équipe est très importante. C’est très important avec ça et le gardien doit suivre le match et pas seulement rester sur la ligne de but pour faire des arrêts.

« Hugo m’a montré aujourd’hui qu’il est le meilleur et qu’il est toujours concentré. Pour nous, il est très important et je suis sûr que dans peu de temps ils pourront trouver une solution car il aime le club.