Le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, préférerait laisser de côté “se morfondre” Harry Kane et commencer Heung-Min Son, Steven Bergwijn et Lucas Moura

Le manager de Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo, préférerait nommer une ligne avant SANS Harry Kane, a-t-on dit à talkSPORT.

Une lourde défaite face à Arsenal, son rival du nord de Londres, a vu l’équipe de Nuno perdre son troisième match consécutif en Premier League, et le capitaine anglais n’a pas réussi à retrouver le chemin des filets.

Kane a du mal à opérer dans Nuno’s

Il n’y a pas si longtemps, les Spurs étaient en tête de la ligue et ont réalisé une belle contre-attaque pour battre Manchester City 1-0 lors de leur match d’ouverture de la saison.

Dans ce match, Kane a été exclu de la formation de Nuno alors qu’il se remettait de ses efforts pour l’Euro 2020.

Il a opté pour une attaque de Steven Bergwijn, Lucas Moura et Heung-Min Son, ce dernier obtenant le but vainqueur du match.

Et, parlant à talkSPORT, l’ancien attaquant des Spurs Darren Bent affirme que le manager portugais aimerait utiliser cette attaque et laisser de côté Kane.

GETTY

La victoire des Spurs contre City est sans doute le meilleur moment de Santo jusqu’à présent

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: “Vous regardez le match de Manchester City, le premier match de la saison, pour moi, c’est une équipe Nuno en termes d’assise, de défense en profondeur puis de frappe avec rythme.

“Fils, Bergwijn, Lucas Moura, ça a très bien fonctionné.

«Maintenant, bien sûr, Harry Kane doit revenir dans l’équipe parce qu’il est Harry Kane, sans doute l’un des meilleurs avant-centres au monde, même s’il ne le montre pas dans la minute.

“Il a un joueur comme Harry Kane, donc il doit le jouer, mais je pense que Nuno veut probablement aller dans cette direction en termes de chute très profonde de son avant-centre ou en veut-il trois en haut du terrain qui peut courir?

“Je pense qu’il préférerait probablement avoir les trois qu’il avait au début de la saison, je le fais vraiment.”

GETTY

Son a mené la ligne contre Man City et a remporté le match

Après avoir déclaré publiquement qu’il resterait aux Spurs, Kane ressemble à l’ombre du joueur qui a remporté le Soulier d’Or la saison dernière.

Bent pense qu’il a toujours la gueule de bois à cause de l’échec du transfert et pense que l’attaquant pensait qu’un mouvement était scellé.

Il a ajouté: “Dans son esprit, il pense ‘c’est vrai, je ne reviens pas aux Spurs, je vais à Manchester City, il s’agit simplement de conclure l’affaire, mais vais-je être un joueur de Manchester City pour que je peut aller et se concentrer” alors il me ressemble “à 100 % j’y vais”.

.

Kane est dans une ornière devant le but en ce moment

« Maintenant, ce n’est pas arrivé, il ressemble à ça, comment sort-il de cette ornière ?

“Même la façon dont il se morfond sur le terrain, il est un peu modéré et ce n’est pas comme Harry Kane et évidemment en première mi-temps [against Arsenal] là où il a commis l’erreur, au moins, il a essayé de venger cette erreur.

