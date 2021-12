Le manager de West Ham, David Moyes, soutient les passeports vaccinaux entrants pour les fans de football et insiste sur le fait que  » je voudrais m’asseoir à côté de quelqu’un qui est vacciné « 

Le manager de West Ham, David Moyes, a soutenu les passeports vaccinaux pour ceux qui souhaitent entrer dans les stades de football anglais.

Le gouvernement britannique introduira les mesures la semaine prochaine dans le but d’éviter la variante Omicron Cobid-19 et une augmentation du nombre de cas.

Moyes ne voudrait pas être dans la foule sans se sentir en sécurité

Moyes parlait avant le prochain match européen de son équipe de haut vol de West Ham

Une preuve d’un statut à double coup sera requise lors d’un certain nombre d’événements publics, ainsi qu’un ordre de travail à domicile et des règles accrues sur le port de masques.

Les passeports NHS Covid-19 seront nécessaires pour les événements intérieurs de plus de 500 personnes, les sites extérieurs bondés avec 4 000 participants ou plus et tout cadre avec 10 000 spectateurs ou plus, tels que les stades sportifs.

Les règles signifient que les fans de football de haut en bas du pays devront produire leur statut vaccinal avant d’entrer sur le terrain ou un test de flux latéral négatif, et Moyes est d’accord avec l’idée.

« Je pense que nous arrivons maintenant à la scène avec trop de morts », a-t-il déclaré.

L’Ecossais a exprimé son inquiétude face à la situation actuelle

« Si j’étais un supporter de football, je voudrais m’asseoir à côté de quelqu’un qui est vacciné.

Les clubs de Premier League auraient été informés que cette mesure pourrait être mise en place durant l’hiver lors d’une récente assemblée des actionnaires.

Un certain nombre d’autres mesures devraient entrer en vigueur, comme le contrôle de la température des supporters et des règles plus strictes sur le port du masque.

La nouvelle survient alors qu’un certain nombre de joueurs de Premier League ont attrapé le virus, dont sept membres de l’équipe de Tottenham Hotspur, ainsi que Mateo Kovacic de Chelsea et Ivan Toney de Brentford.

