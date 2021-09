Le manager des Young Boys cherchant à étourdir Manchester United était le meilleur homme au mariage de Jurgen Klopp et a emmené Huddersfield en Premier League

David Wagner, le grand Huddersfield qui est le meilleur ami du patron de Liverpool Jurgen Klopp, cherchera à étourdir Manchester United en Ligue des champions ce soir.

Wagner dirige désormais les champions suisses des Young Boys, qui affrontent United ce soir lors de leur match d’ouverture du groupe F de la Ligue des champions – en direct sur talkSPORT 2.

David Wagner dans ses premiers matchs en tant que manager du BSC Young Boys

Il a rejoint Young Boys en juin 2021 et a connu un bon départ, se classant quatrième dans l’élite suisse.

Plus important encore, Wagner a aidé à guider les Young Boys vers les phases de groupes de la Ligue des champions.

Ils ont obtenu une place dans la compétition après leur victoire lors des phases finales de qualification fin août contre les Hongrois de Ferencvaros.

Désormais, Wagner devra tout mettre en œuvre pour étouffer United en Ligue des champions et disputer le groupe F aux côtés de Villarreal et Atalanta.

Wagner et Klopp

Vous vous souvenez peut-être de Wagner de sa carrière de joueur en Allemagne où il a joué pour Mayence, Schalke, Darmstadt et TSG Weinheim jusqu’en 2004.

Mais il est probablement mieux connu pour sa carrière de manager avec Huddersfield et sa relation étroite avec Klopp de Liverpool.

Les deux managers se sont rencontrés et ont joué ensemble pour la première fois en Allemagne pour Mayence, alors deuxième division, à partir de 1991.

Les deux sont restés amis depuis et ont souvent été vus en train de discuter et de plaisanter lorsqu’ils se sont affrontés en Premier League.

Klopp et Wagner ont dû s’affronter en Premier League alors qu’ils dirigeaient Liverpool et Huddersfield Wagner ne se souvient pas de son discours de meilleur homme…

Wanger était le témoin de Klopp à son mariage, mais il ne se souvient pas très bien de l’occasion…

Il a déclaré à FourFourTwo : « Nous sommes devenus amis plus ou moins dès cette première rencontre. Nous avons pu communiquer et nous étions au même niveau. Plus ou moins dès le début, nous sommes devenus des colocataires et avons passé chaque seconde autour du football.

« Je ne suis pas le meilleur buveur – j’ai besoin de deux bières et c’est suffisant. Klopp est meilleur que moi pour boire de l’alcool !

“Oui, j’étais le meilleur homme [at Klopp’s 2005 wedding], mais je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemblait le discours parce que j’ai bu trop d’alcool !

Wagner entraînant Dortmund II en 2013 La carrière de Wagner

La carrière managériale de Wagner a commencé avec le Borussia Dortmund II tandis que Klopp était manager de la première équipe.

Ils ont tous deux quitté l’Allemagne pour l’Angleterre en 2015, Wagner se dirigeant vers Huddersfield et Klopp vers Liverpool.

Il a réussi à les guider vers le prix le plus lucratif du football mondial, la finale des barrages du championnat en 2017.

Son équipe a obtenu une promotion à Wembley en battant Reading de Jaap Stam 4-3 aux tirs au but.

Klopp a admis qu’il pleurait constamment après la finale : « J’étais nerveux comme l’enfer. Et après, Ulla (la femme de Klopp) l’a envoyé [Wagner] une vidéo de moi pleurant comme un bébé quand c’est arrivé, la pénalité finale, car je ne pouvais pas m’arrêter.

Huddersfield Town soulève le trophée pour sa victoire en finale des Play-Offs en 2017

Le temps de Wagner en Premier League n’a cependant pas duré trop longtemps

Wagner a maintenu le club du Yorkshire dans l’élite pour la première saison, mais lors de la campagne 2018/19, ils ont terminé au plus bas avec seulement 16 points et seulement trois victoires.

Wagner est parti d’un commun accord au milieu de cette saison et a rapidement été nommé patron de Schalke.

Après 18 défaites consécutives, son séjour au club de Bundesliga s’est terminé après un peu plus d’un an.

Wagner n’a pas été revu sur la ligne de touche avant juin de cette année pour les Young Boys, bien qu’il soit lié au West Brom du championnat.

