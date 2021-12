Le manager dit à Tottenham et Newcastle ce que veut la cible rapportée de 10 millions de livres sterling

Photo d’Adam Fradgley/West Bromwich Albion FC via .

Valérien Ismael pense que West Brom et Sam Johnstone sont dans une « situation gagnant-gagnant » alors que le contrat du gardien de but expire, au milieu des intérêts de transfert de Tottenham et Newcastle.

Johnstone n’a plus que huit mois sur son contrat avec les Hawthorns et pourra bientôt commencer à négocier des accords précontractuels. Mais Ismael doute que le buteur permette à la situation d’influencer ses performances alors que West Bromwich Albion vise un retour en Premier League.

L’Express et le Star, tout en citant Ismael, notent que West Brom a proposé à Johnstone un nouveau contrat. Cependant, il n’a pas encore accepté les conditions et il est peu probable qu’il se prononce avant l’été.

Johnstone aurait son choix de destinations si le gardien de but anglais quittait West Brom avec un transfert gratuit. Calciomercato a récemment cité Newcastle comme une option alors que les Toon envisagent des arrêts de tir alternatifs à l’agent libre estival de la Lazio Thomas Strakosha.

Le Daily Mail note également que Tottenham lorgne Johnstone alors qu’il évalue les options pour remplacer Hugo Lloris avec son contrat expirant. Ils notent également que West Brom pourrait le vendre pour 10 millions de livres sterling en janvier pour éviter que le joueur de 28 ans ne parte sans compensation.

La star de West Brom, Johnstone, sur les listes de souhaits de Tottenham et Newcastle

Ismael pense que Johnstone et West Brom sont dans une situation gagnant-gagnant concernant son avenir, malgré l’intérêt de Tottenham et Newcastle pour le transfert.

Le patron des Baggies n’a pas l’impression que Johnstone est simplement en train de terminer son contrat, mais veut se positionner pour avoir les meilleures chances de faire partie de l’équipe de Gareth Southgate pour la Coupe du monde.

« Il est complètement engagé envers l’équipe et le club », a déclaré Ismael. « C’est un joueur très important pour nous. Un gars super, très concentré, il joue à un haut niveau.

« Il est très professionnel et a le désir de réussir. L’année prochaine, c’est la Coupe du monde, donc c’est une situation gagnant-gagnant.

« Pour Sam, il s’agit de bien plus que de signer un contrat. Il s’agit plus de pouvoir jouer à ce niveau pour l’année prochaine, de faire partie de cette équipe qui participera à la Coupe du monde.

«Notre rôle est de l’aider à rester à ce niveau et, bien sûr, à jouer au plus haut niveau possible. Pour cela, nous devons faire l’effort.

Johnstone est resté dans les plans de Southgate en Angleterre, malgré le fait que West Brom soit tombé dans le championnat pour cette saison. Le patron des Three Lions a nommé le gardien né à Preston dans chacune de ses équipes depuis mars, mais ne lui a attribué que trois sélections.

Southgate a cependant l’embarras du choix entre les bâtons, avec Aaron Ramsdale, Nick Pope et Dean Henderson en lice pour le statut de numéro 1 de Jordan Pickford.

