Le manager dit que le joueur de Liverpool doit simplement s’améliorer

L’ailier de Liverpool Sheyi Ojo est « déçu » de son manque de départs depuis qu’il a quitté les géants de la Premier League pour un prêt à Millwall, a déclaré le patron des Lions, Gary Rowett, au News at Den.

Revenez à septembre 2019.

Les Rangers ont battu Feyenoord devant une foule bruyante d’Ibrox lors des phases de groupes de la Ligue Europa et Ojo était le sujet de conversation de la ville. Son superbe vainqueur de la première mi-temps ressemblait à un moment de passage à l’âge adulte pour le prodige d’une fois.

Deux ans plus tard, il est difficile de dissiper l’idée que sa carrière a reculé.

De marquer des vainqueurs européens contre l’un des plus grands clubs du football néerlandais à s’asseoir sur le banc lors d’une défaite 2-1 contre Peterborough United.

Ojo n’a commencé que neuf des 22 matches de championnat potentiels depuis son arrivée à Millwall.

Et, selon Rowett, la capacité n’est pas le problème. La cohérence, cependant, l’est.

Quel avenir pour Sheyi Ojo de Liverpool ?

« Sheyi est une joueuse avec un si grand potentiel à la fois athlétiquement et techniquement », a expliqué l’ancien patron de Derby County, Birmingham City et Stoke.

«Je suis sûr que je suis probablement assis ici comme Liverpool, voulant juste voir une livraison un peu plus cohérente de cela. C’est un très bon garçon, il s’intègre bien dans le groupe et travaille incroyablement dur.

« Il est déçu de ne pas avoir commencé ces derniers temps. »

Remarquablement, Millwall est le septième club différent que Ojo a représenté en prêt depuis un passage à Fulham lors de la saison 2014/15.

Il a brillé par intermittence sous Steven Gerrard chez les Rangers et a fait de même à Cardiff.

Maintenant âgé de 24 ans – et avec son avenir à long terme presque certain de s’éloigner de Liverpool – Ojo avait vraiment besoin de son dernier prêt pour s’entraîner. Cependant, 13 matchs dans sa carrière à Millwall et son total personnel s’élève à deux passes décisives et aucun but.

Rowett n’est pas le premier manager à en vouloir plus. Ojo espère cependant être le dernier.

