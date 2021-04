Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, accepte que son équipe voulait gagner plus, mais cela n’a pas fonctionné

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, a eu pas mal de jours.

Au lendemain de la victoire de son équipe samedi, Flick a annoncé son intention de démissionner à la fin de la saison, ce qui a provoqué une tempête de nouvelles dans les médias allemands.

Bien que ce soit en flammes, cependant, Flick était en paix et est parti en pensant à ce qu’il venait de traverser au cours des dernières semaines pour faire face à des blessures pendant une période aussi cruciale.

Hansi Flick en a apparemment assez que Brazzo regarde par-dessus son épaule, mais il apprécie le courage de son équipe. Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Surtout, Flick pense que son équipe était capable de gagner plus, mais a juste eu une chance très malheureuse.

«Bien sûr, plus aurait été possible. Nous avons eu plusieurs absences dans la phase la plus importante, mais l’équipe a fait preuve de courage », a déclaré Flick (capturé par Tz). «Nous voulions faire plus, mais cela n’a pas fonctionné. Mais les défaites font partie du sport et de la vie. Nous voulons toujours remporter le championnat (de Bundesliga), c’est notre grand objectif. »

Lorsqu’on a demandé à Flick comment il se sentait avec autant de joueurs qui se sont rendus sur les réseaux sociaux pour publier des photos d’eux avec Flick, le manager a été touché et a dit qu’il était «heureux des photos».

Quoi qu’il en soit, il pourrait y avoir beaucoup plus de photos à prendre. Flick veut terminer la saison en force et hisser à nouveau la Meisterschale.

“Je pense que nous pouvons tous célébrer correctement alors”, a déclaré Flick. «J’ai eu du succès ici, et vous ne pouvez réussir qu’ensemble. C’est pourquoi nous célébrerons également le championnat ensemble.