Le manager du Bayern Munich Hansi Flick contrarié par le comportement des fans contre Hasan «Brazzo» Salihamidzic et sa famille

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, a évoqué le comportement odieux de certains supporters, qui se sont tournés vers les réseaux sociaux pour harceler le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic et sa famille.

Flick était stupéfait de voir comment tout pouvait atteindre ce niveau.

«Je ne sais pas et je ne peux pas l’expliquer. Je pense que tout le monde peut imaginer ce que ça doit être de se faire insulter sa famille. Brazzo a une grande famille, je connais très bien son fils Nick. Les lignes ont été franchies, ce qui est interdit », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz).

Hansi Flick ne peut pas comprendre pourquoi certains fans ont attaqué Hasan «Brazzo» Salihamidzic et sa famille en ligne. Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Flick a également insisté sur le fait que peu importe maintenant que lui et Salihamidzic étaient en désaccord sur les choses, les choses restaient toujours professionnelles et ne devenaient jamais personnelles entre les deux.

«Avec tout ce que Brazzo et moi avions, ça n’a jamais été personnel. Tout cela faisait partie du voyage ensemble. J’aime le travail plus que les succès. Nous pouvons gagner sept titres en deux ans et Brazzo y a joué un grand rôle », a déclaré Flick. «Nous avons une approche différente, mais cela n’a rien à voir avec le fait que nous ne nous apprécions pas personnellement et c’est ce qui compte à la fin. Des insultes comme celle-là ne devraient pas être à l’ordre du jour, cela n’en fait tout simplement pas partie. Je désapprouve tout cela. “