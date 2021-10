Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann parle de ses projets à 50 ans

Dans une récente interview, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a parlé de son avenir en tant qu’entraîneur. À 34 ans, Nagelsmann dit qu’il ne se voit pas encore entraîner à 50 ans. Il a parlé à Toni Kroos sur le podcast de la star du Real Madrid (tel que rapporté par Bild.de). Lorsqu’on lui a demandé où il se voyait dans 15 ans, Nagelsmann a déclaré : « Il est possible que je ne sois plus entraîneur. Je ne le ferai pas avant 70 ans comme Arsène Wenger. Cela, je peux le promettre, je le crois.

Alors, que compte faire le jeune entraîneur du Bayern après sa carrière ? Peut-être qu’il ira à la montagne. Dans une interview précédente, Nagelsmann a déclaré qu’il rêvait de traverser les Alpes en VTT, y compris de camper à la belle étoile. Il a noté qu’il est prêt à faire un tel voyage, mais il ne lui manque qu’une chose pour le moment : le temps.

« J’aurais l’équipement pour cela : une tente d’expédition extrêmement légère pour deux personnes, une cuisinière à gaz et des couverts en magnésium. Et j’ai un mini sac de couchage qui est idéal pour -10° à 20° C (14° à 68° F). En fait, j’ai tout ce dont vous avez besoin, sauf assez de temps.

De toute évidence, il a beaucoup réfléchi. Bien qu’il semble que Nagelsmann soit prêt pour une longue carrière d’entraîneur, ce n’est peut-être pas trop fou de le voir démissionner à un moment donné afin qu’il ait plus de temps pour ses aventures en plein air.