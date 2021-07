Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann veut tirer le meilleur parti de Leroy Sane

Le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a vu de loin la saison de haut en bas que Leroy Sane a connue la saison dernière et pense que le joueur a juste besoin de calme pour bien se remettre.

« Ce serait bien pour lui si nous le laissions seul dans les médias. Il a des qualités exceptionnelles, une vitesse incroyable et est l’un des meilleurs dans les situations individuelles. Il a une bonne finition et est également fort dans le jeu de liaison », a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Goal).

Nagelsmann veut juste que Sane maximise son potentiel, mais sait que c’est en fin de compte au joueur de déterminer le succès qu’il obtient.

« Il s’agit d’apporter sa qualité sur le terrain et d’augmenter sa production. C’est important, surtout contre des adversaires qui sont dans une position profonde », a déclaré Nagelsmann. « Je ne suis pas non plus un sorcier, mais je veux lui montrer à l’entraînement dans quels espaces il doit se tenir. Nous avons déjà eu des contacts. Je suis sûr que nous verrons un Leroy Sane plus fort, qui aura un grand impact sur le succès au Bayern.