Le manager du Dinamo Zagreb Zoran Mamic QUIT quelques jours avant le choc de la Ligue Europa contre Tottenham après avoir été condamné à quatre ans de prison

La préparation du Dinamo Zagreb pour son affrontement en Ligue Europa contre Tottenham a été énormément perturbée par le départ de son manager du club cette semaine alors qu’il était condamné à une peine de prison.

Zoran Mamic a démissionné de son poste d’entraîneur-chef du Dinamo lundi soir après avoir été condamné à QUATRE ANS pour fraude, après avoir contribué à siphonner environ 13 millions de livres sterling des transferts de joueurs.

Sa condamnation a été confirmée par la Cour suprême de Croatie, le frère de Mamic, Zdravko – l’ancien directeur exécutif du Dinamo qui serait toujours « en liberté » en Bosnie – également condamné à six ans de prison.

Cela signifie que le Dinamo sera entraîné par l’ancien joueur Damir Krznar, à commencer par le dernier affrontement de jeudi en Ligue Europa avec les Spurs, que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT 2 maintenant.

Les champions croates accueillent l’équipe de Premier League au match retour, après que les Spurs ont remporté le match aller 2-0 à Londres la semaine dernière.

«Bien que je ne me sente pas coupable, je démissionne comme je l’ai dit avant que je le ferais si la condamnation était confirmée. Je souhaite bonne chance au club », a déclaré Mamic dans un communiqué du club.

«La Cour suprême a confirmé le verdict du tribunal municipal d’Osijek condamnant Zdravko Mamic à six ans et demi d’emprisonnement pour détournement de fonds de 116 millions de kuna [£13.13m] du club de football du Dinamo », indique le communiqué publié par HRT.

«La peine de Zoran Mamic a été réduite à quatre ans et huit mois contre quatre ans et 11 mois, tandis que Milan Pernar a vu sa peine réduite à trois ans et deux mois contre quatre ans et deux mois.»

Le tribunal a également confirmé la peine de trois ans de prison pour l’ancien directeur du Dinamo Damir Vrbanovic.

Ils avaient été accusés d’évasion fiscale d’une valeur de 12,2 millions de kuna – environ 1,4 million de livres sterling – et de siphonnage de 116 millions de kuna – environ 13 millions de livres sterling – des transferts de joueurs au club.