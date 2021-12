Le manager en cadre à Man Utd a des mots élogieux pour Rangnick

Le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, pense que Manchester United est entre de bonnes mains dans l’intervalle après avoir nommé Ralph Rangnick.

Le tacticien allemand Rangnick, 63 ans, a été officiellement annoncé comme le successeur à court terme d’Ole Gunnar Solskjaer. L’ancien patron du RB Leipzig a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison et il participera au prochain patron à long terme de United.

Rangnick, qui a également passé du temps en tant que directeur du football chez Red Bull et Lokomotiv Moscou, deviendra consultant pour les deux prochaines années lorsque son contrat expirera cet été.

Et Rodgers pense qu’il apportera « de l’expérience et de la stabilité » à Old Trafford.

Rodgers, 48 ​​ans, est l’un des candidats liés à un poste permanent chez United, bien qu’il se soit éloigné du poste le mois dernier.

« Il y a deux choses. Premièrement, il est vraiment irrespectueux de poser la question lorsque vous avez un gestionnaire en place. Un bon manager et un homme bon, qui travaille dur au club », a déclaré Rodgers, avant que Solskjaer ne soit limogé.

« Deuxièmement, je ne peux pas vraiment le commenter, car ce n’est pas quelque chose de réel.

«Je suis ici en tant que manager de Leicester City. Fier d’être ici, privilégié d’être ici et pleinement engagé envers les joueurs, le club, la propriété. C’est à peu près tout, tous les autres bruits autour sont quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler.

On ne sait pas si la pensée de Rodgers a changé avec le paysage changeant de United.

Mais l’ancien homme de Liverpool aura encore trois ans sur son contrat au King Power cet été.

United serait prêt à payer 8 millions de livres sterling aux Foxes pour débarquer Rodgers. Et le brief de Rangnick sera sûrement d’évaluer l’ancien patron des Celtic comme un successeur crédible de Solskjaer.

« Un homme très expérimenté dans le football »

Le patron du PSG Mauricio Pochettino et ancien Le patron de Man City, Roberto Mancini, serait également en lice.

Rodgers a de nouveau été interrogé sur United mardi et il a de bonnes choses à dire sur Rangnick.

« Je pense qu’ils ont nommé un homme très expérimenté dans le football, à la fois dans son rôle de directeur sportif et d’entraîneur », a déclaré Rodgers.

«Je ne connais pas Ralf personnellement, mais je l’ai rencontré quand j’étais à Liverpool et nous avons eu une conversation téléphonique.

« Et puis au Celtic. J’ai joué contre son équipe Red Bull Leipzig mais c’est clairement un gars très, très expérimenté qui est très bien pensé dans le jeu.

«Et il viendra et offrira cette expérience et cette stabilité au club. Ils l’évalueront à partir de là.

