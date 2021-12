Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, « veut discuter » d’un transfert de choc pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

L’Allemand serait désireux d’acheter l’attaquant des Bleus l’ayant déjà fait lorsqu’il était directeur sportif du RB Leipzig.

ullstein bild

Werner a passé les meilleures années de sa carrière à Leipzig grâce à Rangnick

Étant donné que Chelsea l’a signé l’été dernier, puis a signé Romelu Lukaku dans la fenêtre de transfert de l’été 2021, cela montre potentiellement que la hiérarchie du club n’a pas beaucoup confiance dans le joueur de 25 ans qui n’a que sept buts en Premier League à son actif depuis son arrivée. .

Cela a maintenant conduit à des rumeurs selon lesquelles il pourrait être sur le point de quitter Stamford Bridge et le journaliste allemand Christian Falk a rapporté que Rangnick voulait parler de la possibilité de signer l’attaquant avant le début de la saison prochaine.

« VRAI, Ralf Rangnick veut discuter d’un transfert de Timo Werner à @ManUtd en été », a déclaré Falk sur Twitter.

« Rangnick a acheté Werner pour @RBLeipzig de Stuttgart et a poussé sa carrière. Rangnick est également proche de @TTuchelofficial de @ChelseaFC.

Corbis Sport

Rangnick pourrait tirer le meilleur de Werner après quelques années difficiles en Angleterre

Depuis sa signature pour les Bleus en juin 2020, les choses ne se sont pas exactement passées à merveille pour l’as allemand.

Alors qu’il travaille dur pour l’équipe, Werner est devenu connu pour avoir manqué de bonnes opportunités.

Lors du match nul 1-1 contre Manchester United, l’Allemand a inscrit six tirs au but, plus d’efforts que leurs adversaires n’en ont fait pendant tout le match, et n’a réussi à convertir aucune des occasions.

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1

.

Werner n’a pas réussi à déranger de Gea malgré plusieurs occasions de marquer

Étant donné que ces deux clubs sont de féroces rivaux et se disputent des honneurs majeurs, il serait surprenant que Chelsea soit disposé à vendre Werner à Man United.

Cependant, comme l’a souligné Falk, Rangnick est proche de Tuchel et a eu une grande influence sur sa carrière, ce qui signifie que cette relation pourrait s’avérer vitale si le club parvient à conclure un accord pour Werner.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.