Le manager qui a inspiré Brian Clough

Chaque maître était autrefois un apprenti. Le grand Brian Clough était un jeune homme au début des années 1960 qui marquait des buts pour le plaisir jusqu’à ce qu’une blessure mettant fin à sa carrière l’oblige à abandonner le jeu qu’il aimait. Cependant, même en jouant, Clough a commencé à apprendre le style de gestion du manager de Sunderland de l’époque, Alan Brown. Joueur et manager sans fioritures, Brown a inspiré Clough à devenir le manager à succès qu’il est devenu.

Alan Brown : l’homme qui a inspiré Brian Clough

Jouer Carrière

Né en 1914 dans le village de Corbridge, dans le Northumberland, Brown a commencé sa carrière de footballeur à Huddersfield Town. Son début de carrière a été loin d’être couronné de succès car le manque d’opportunités a conduit Brown à démissionner et à devenir policier pendant plus de deux ans. Cependant, en raison de son amour du jeu, il a fait un retour chez les Terriers où il a joué plus de 50 matchs avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Après le début du football après la guerre, Brown a déménagé à Burnley où il a connu un sort réussi dans le cadre de leur «défense du rideau de fer». Les Clarets n’ont concédé que 29 buts en 42 matchs en route vers la promotion. Un record qui tient à ce jour. Un bref passage dans le comté de Notts a conduit Brown à se retirer de jouer à 34 ans.

Management : un manager avec des standards élevés

Un passage à l’écart du jeu a précédé trois ans à Sheffield Wednesday en tant qu’entraîneur avant d’accepter le poste de manager dans son ancien club, Burnley. Brown était un homme avec des normes élevées et attendait du travail acharné, de l’honnêteté et de l’intégrité de la part de ses joueurs. En plus du football, Brown et ceux qu’il a sélectionnés aideraient, parallèlement au travail rémunéré, au développement d’un nouveau terrain d’entraînement parmi d’autres jibs autour du club.

Trois saisons d’établissement de Burnley dans la première moitié de la première division anglaise se sont terminées lorsque l’opportunité de retourner dans son nord-est natal s’est présentée.

Alan Brown a déménagé dans le club qu’il avait soutenu dans son enfance, Sunderland. Son travail n’était pas simple. Les Rouge et Blanc se débattaient sur le terrain et au niveau des conseils d’administration où les scandales de paiement se multipliaient. Brown a été chargé de nettoyer le club de haut en bas. Adepte des règles du football et de la vie, Brown finira par transformer le club. Il n’a pas réussi à empêcher Sunderland d’être relégué lors de sa première saison en charge, mais il les a de nouveau promus avant de partir pour Sheffield mercredi.

Alan Brown et Brian Clough

C’est à Sunderland qu’il a signé Brian Clough de Middlesbrough. 63 buts en 74 matchs toutes compétitions confondues ont suivi avant la blessure qui mettrait fin à sa carrière. Le style de gestion de Brown, dur mais juste, sans fioritures et des codes de conduite stricts influenceraient Clough au cours de sa propre carrière de manager où il n’avait jamais peur de dire ce qu’il pensait et faisait tout ce qu’il fallait pour garder les joueurs, le personnel et parfois les membres du conseil d’administration en ligne . Brown a une fois donné un déguisement à Clough après que l’attaquant a parlé à un coéquipier lors d’une séance d’entraînement. Dans le même temps, les deux traiteraient les joueurs équitablement et leur donneraient la confiance nécessaire pour jouer au mieux de leurs capacités.

C’est également Brown qui a donné à Clough son premier aperçu de l’entraînement lorsqu’il a donné à son attaquant blessé la chance d’entraîner l’équipe de jeunes de Sunderland. Clough partirait pour prendre en charge Hartlepool United, et le reste appartient à l’histoire.

Nettoyage de Sheffield mercredi et retour à Sunderland

Le travail que Brown avait effectué à Sunderland pour “nettoyer” le club à la suite de leur scandale de paiements illégaux a fait de lui l’homme idéal pour faire de même mercredi comment avait été impliqué dans leur propre scandale concernant les matchs truqués.

Le style pragmatique de Brown a ramené la fierté de la moitié bleue et blanche de Sheffield et ils ont également atteint la finale de la FA Cup avec Everton, remportant le match dans un thriller de cinq buts. En 1968, Brown était de retour à Sunderland avec l’espoir de les guider à nouveau vers la promotion. Cependant, à cette occasion, il a échoué. Forcé de vendre certains de ses meilleurs joueurs pour aider à équilibrer les comptes, il pourrait réaliser ce qu’il s’était fixé. En 1972, il quitte Wearside dans ce qui sera son dernier poste de direction.

Donner une chance aux jeunes

Tout comme Clough, Alan Brown était toujours prêt à donner une chance aux jeunes. Brown a été l’un des premiers managers à la fin des années 50 et au début des années 60 à faire confiance à une équipe jeune. À Burnley, avec un petit budget pour travailler, Brown s’est tourné vers les jeunes. Dans sa jeunesse, il avait été négligé et ignoré en tant que jeune dans le jeu. Il s’est assuré que la même chose n’arriverait pas maintenant qu’il était manager.

Son insistance à donner une chance aux jeunes et son caractère effrayant n’allaient pas bien avec tout le monde. Le joueur vedette de Sunderland, Len Shackleton, a démissionné après le premier match de Brown et a été suivi par plusieurs autres joueurs seniors. Les jeunes joueurs ont été autorisés à grandir et à faire l’expérience du football en équipe première à un âge où ils n’étaient pas attendus, à des degrés divers de réussite.

Brian Clough était également connu pour donner une chance aux jeunes. S’ils en avaient la capacité, ils étaient assez vieux pour jouer. Les goûts de son propre fils Nigel, Roy Keane, Des Walker parmi tant d’autres ont bénéficié de la confiance que Clough leur a montrée. Il n’avait pas non plus peur de contrarier les joueurs si besoin était.

Alan Brown : Une inspiration pour le grand Brian Clough

Alan Brown n’a peut-être pas été le manager le plus titré de son temps, mais il a laissé sa marque sur le football et les clubs et les joueurs qu’il a dirigés, bons et mauvais. Un homme strict qui imposait la peur à ses joueurs s’ils sortaient de la ligne. Tacticien en avance sur son temps, il pouvait confondre l’opposition avec les routines de coups francs travaillées à l’entraînement. On pense également que Brown a été le premier à utiliser la routine de coup de pied de coin court. Sa passion pour le jeu n’a également jamais été mise en doute, décrivant le football comme “l’une des plus grandes choses qui se soient produites dans la création”.

