Le manager se moque de l’attaquant sur les liens des Saints

Le manager de Hull City, Grant McCann, admet qu’il a plaisanté avec Keane Lewis-Potter au sujet de spéculations liant l’attaquant à la Premier League Southampton, s’adressant au Hull Daily Mail.

Jeune, doué techniquement, polyvalent et doté d’une grande valeur de revente, le héros né à Hull à Humberside est certainement une signature à la Southampton.

Ce n’est donc pas vraiment surprenant lorsque The Sun (19 septembre, page 61) a rapporté que Ralph Hasenhuttl envisageait une décision de janvier pour Lewis-Potter, l’un des attaquants les plus prometteurs de l’EFL.

Et tandis que de nombreux supporters de Hull redoutent déjà la fenêtre hivernale – cela fait seulement deux ans que les Tigers ont vendu Jarrod Bowen et Kamil Grosicki au milieu d’une saison et ont fini par être relégués – McCann ne ressemble pas à un homme qui perd le sommeil.

Keane Lewis-Potter est-il en route pour Southampton ?

« Nous sommes encore en septembre, n’est-ce pas ? a demandé l’ancien patron de Peterborough United. « (La fenêtre de transfert) est à des kilomètres si cela devait arriver (la vente de Lewis-Potter) !

« Keane aime son football ici. Ça ne sert à rien de parler (d’un transfert) quand rien n’a été porté à ma connaissance. Si cela avait été porté à mon attention par les propriétaires, j’en parlerais – mais ce n’est pas le cas, donc je ne peux rien dire.

« J’ai fait une blague à Keane à ce sujet ce matin. J’ai dit ‘tu pars à Southampton en janvier, n’est-ce pas ?’ et il s’est mis à rire, alors j’ai dit ‘tant que tu ne m’oublies pas’.

“Il y a des spéculations tout le temps, c’est comme ça.”

Lewis-Potter a marqué 15 fois alors que Hull est passé à la promotion la saison dernière et a ressemblé à leur étincelle la plus brillante dans un début difficile de la nouvelle campagne de championnat. Il s’est bien mieux adapté à la vie dans le deuxième niveau que Mallik Wilks et Josh Magennis.

Mais avec Theo Walcott, Che Adams, Adam Armstrong, Armando Broja, Nathan Redmond, Moussa Djenepo et un Moi Elyounoussi revitalisé exerçant déjà leur métier sur la côte sud, peut-être que Lewis-Potter ferait mieux de rester sur place pour le moment ?

