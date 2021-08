Le manager Wilfredo Romero envoie un message aux fans de Magallanes (Vidéo)

in

Le nouveau directeur des Navigateurs de la Magellan Wilfredo Romero dans la LVBP envoyé un message aile passe-temps de l’équipe de boucaniers.

En fait, on savait déjà que le Venezuela Wilfredo Romero il sera le manager des Turcs pour la saison 2021-2022 et le barreur a tenu à faire passer un message à tous les fans de Magellan.

Romarin Il commence par dire qu’il est très heureux, c’est un privilège d’entrer dans le navire, d’être avec les Navigateurs du Magellan, que c’est une grande famille, affirmant que c’est la meilleure équipe du Venezuela.

Il se sent reconnaissant envers le conseil d’administration et les fans, qui lui donnent cette excellente opportunité de diriger cette grande équipe, alors ils vont pour le championnat, déclarant qu’il est Magellan et appelant la famille à aller pour celui-là.

ATTENTION MAGALLANEROS

En ce moment Romarin Il est l’entraîneur des frappeurs des Mariachis de Guadalajara dans la Ligue mexicaine de baseball, un circuit de balle où le Vénézuélien dirige depuis longtemps, où il a été manager de l’année lors des récoltes 2015 et 2016 avec les Lions du Yucatan.

Il a également été barreur de la Ligue Arco (anciennement la Ligue du Pacifique) où, en 2018, il a également remporté le prix du manager de l’année avec les Mayos de Navojoa.

Vous avez maintenant la possibilité de le faire pour la première fois dans le LVBP, où les fans de Magellan espèrent que la sécheresse des années sans remporter de championnats prendra fin, ce qui est maintenant depuis sept ans, une période extrêmement longue pour un club qui compte les plus grands fans du Venezuela.