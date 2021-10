Le Manchester Orchestra annonce la sortie de ‘Christmas Songs Vol. 1’

Orchestre de Manchester ont annoncé que leur compilation de vacances Christmas Songs Vol. 1 – sorti l’année dernière exclusivement sur Bandcamp, où il a atteint la première place de la liste des meilleures ventes – verra une large sortie numérique le 29 octobre 2021 et physiquement le 12 novembre 2021, via Loma Vista Recordings.

L’EP, qui comprend six classiques de la saison, sera disponible sur tous les DSP et sur CD ainsi que sur vinyle pour la première fois ; la boutique en ligne du groupe proposera une variante spéciale en vinyle bleu, tandis que la version commerciale est rouge vacances avec une gravure sur la face B, logée dans une veste feuilletée rouge rubis. L’interprétation de rechange et atmosphérique du groupe « Have Yourself A Merry Little Christmas » est disponible dès maintenant.

« L’idée d’enregistrer une collection de chansons de Noël a toujours dansé dans ma tête », a expliqué le chanteur/guitariste Andy Hull de l’origine de l’EP. « Beaucoup des chansons que nous avons décidé d’enregistrer ont des centaines d’années et notre approche pour les enregistrer était de nous écarter du chemin et de laisser la beauté de la composition parler. Nous avons choisi des chansons que nous avons grandi en chantant et qui étaient ancrées dans nos penchants musicaux dès notre plus jeune âge. Quelles que soient vos croyances ou la façon dont vous avez choisi de célébrer ou de ne pas célébrer cette saison des fêtes, j’espère que cette collection pourra vous apporter un peu de paix et de calme.

Plus tôt ce mois-ci, Manchester Orchestra a partagé une nouvelle version de leur dernier single « Telepath », réinventé par Dirty Projectors.

Le morceau est un rendu déconstruit et kaléidoscopique de l’original sincère du nouvel album acclamé du groupe, The Million Masks of God (Loma Vista Recordings). « Telepath (Dirty Projectors Version) » suit Remaniement des autochtones locaux du premier single de Masks « Bed Head », le dernier hit radio alternatif n°2 du groupe AAA et Top 20.

Le groupe a également récemment sorti la nouvelle chanson lourde à combustion lente « Never Ending », leur contribution à la Dark Nights : Bande originale de Death Metal, produit exécutif par Tyler Bates (Guardians of the Galaxy, Watchmen, John Wick) et disponible en version numérique maintenant.

Précommandez Christmas Songs Vol. 1.

Chansons de Noël Vol. 1 liste de pistes :

1. Introduction

2. Nuit silencieuse

3. Passez un joyeux petit Noël

4. Noël blanc

5. Sainte Nuit

6. Que Dieu vous repose, messieurs

7. Viens, Viens, Emmanuel

8. Fin