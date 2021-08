Le mandat de vaccination de la NBA n’ira que jusqu’à présent sans les joueurs

La NBA fait, une fois de plus, tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’elle devance la pandémie de COVID-19 la saison prochaine.

Nous avons vu la ligue instituer des politiques strictes pour les joueurs de la Ligue d’été de la NBA cet intersaison en ce qui concerne le vaccin.

Les joueurs qui se sont rendus à Las Vegas et ont concouru sans personne ont été soumis à des règles et des protocoles de test stricts pour assurer leur sécurité et celle des autres. S’ils étaient vaccinés, cependant, ils pourraient se déplacer librement dans tout Las Vegas.

Maintenant, la NBA va encore plus loin avec tous les employés, selon .’s Shams Charania.

Tout le personnel de la NBA dont les rôles tournent autour des interactions avec les joueurs et les arbitres doit être complètement vacciné. Cela inclut les entraîneurs, le personnel médical, les employés de la réception et même les employés de l’aréna.

Le personnel NBA suivant doit être entièrement vacciné afin de mener des interactions en personne avec les joueurs et les arbitres : personnel d’entraîneurs, personnel médical/de performance, équipement, front office, développement des joueurs, sécurité de l’équipe/arène, relations publiques, médias sociaux, table des buteurs, préposés. https://t.co/E2EWbrTBkG – Shams Charania (@ShamsCharania) 27 août 2021

C’est une bonne chose. Il est préférable d’être vacciné pour rester en sécurité, d’abord et avant tout. Mais cela réduit également au minimum la possibilité de transmettre le virus aux joueurs, ce qui signifie également qu’il pourrait y avoir une réduction des cas où les jeux sont perdus.

Il y a cependant une mise en garde évidente ici.

Quiconque lit ce tweet remarquera probablement immédiatement qu’il manque une partie clé ici : les joueurs. Ils ne sont pas inclus dans ce mandat, ni les arbitres.

Il y a une raison à cela. Les joueurs et les arbitres sont représentés par un syndicat. Et, sans l’approbation du syndicat, la ligue n’a pas le pouvoir de mandater le vaccin pour eux.

C’est donc potentiellement un énorme barrage routier ici. La NBA pourrait faire pression pour que tous les joueurs soient vaccinés, mais elle ne peut pas l’exiger pour le moment sans l’adhésion des joueurs.

Et, à ce stade, il semble peu probable que la ligue l’obtienne. De grands noms de la NBA comme LeBron James et l’ancien président de la NBAPA Chris Paul hésitaient à discuter du vaccin et ne diraient pas s’ils pensaient que les joueurs devraient le prendre ou non.

Bien que ce ne soit pas exactement leur responsabilité de le faire, ce qu’ils disent est important. Et ce que disent James et Paul a tendance à refléter les sentiments des membres de la communauté NBA dans son ensemble. Cela étant, il semble peu probable qu’un mandat de vaccin de quelque sorte que ce soit puisse jamais être décidé.

Alors, oui, le mandat actuel de la ligue est bon. Et c’est génial de le voir prendre ces mesures. Mais cela n’ira jusqu’ici que si les joueurs ne sont pas à bord.

Et c’est là que la NBA devrait jeter son dévolu ensuite.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale