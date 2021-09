Le mandat de vaccination de New York expulse les travailleurs dont on a grand besoin des hôpitaux ⋆ 10z viral

Pendant plus d’un an, les agents de santé de première ligne ont été félicités pour avoir risqué leur vie pour aider les patients atteints de COVID-19. Désormais, à moins qu’ils ne se conforment au mandat de vaccination sans loi de New York, ils seront résiliés, laissant les établissements de santé du mal à attirer des travailleurs encore plus à court de personnel.

À partir de lundi à minuit, les hôpitaux de New York ont ​​commencé à licencier ou à suspendre les travailleurs qui n’avaient pas choisi d’accepter une injection de COVID-19, ce qui a poussé certains hôpitaux à reporter des interventions chirurgicales ou à réduire les services, a rapporté .. En conséquence, New York a dû déployer des unités de la Garde nationale pour le remplacer. Ils autorisent également les personnes dont les licences médicales ont expiré à occuper des postes de soins de santé ouverts en vertu d’un nouveau décret.

MAINTENANT – New York déploiera la Garde nationale pour combler les pénuries de personnel attendues, car les infirmières et les employés hospitaliers non vaccinés seront licenciés à compter de ce soir.pic.twitter.com/NIYAIPbccQ – Disclose.tv (@disclosetv) 27 septembre 2021

“Nous serons à la pointe de la nation avec notre mandat, qui frappe à minuit ce soir, alors que tout le monde est attendu dans un hôpital de l’État de New York ou dans un établissement de santé pour avoir été vacciné”, a déclaré lundi la gouverneure de New York, Kathy Hochul. . «Je vais signer un décret pour me donner les pouvoirs d’urgence nécessaires pour faire face aux pénuries là où elles se produisent et cela va me permettre de déployer la Garde nationale, qui est médicalement formée, pour déployer des personnes qui ont peut-être été à la retraite, qui peuvent ont perdu leur permis, ou font venir des gens d’ailleurs.

Malgré les affirmations de l’administration Biden selon lesquelles peu de personnes seraient licenciées en raison des mandats de vaccination, des membres de la Garde nationale, des agents de santé à la retraite, des diplômés récents et des agents de santé agréés hors de l’État remplaceront les infirmières et les médecins de première ligne qui ont choisi rester non vacciné malgré avoir travaillé pendant 18 mois dans la principale localité du pays touchée par le COVID. Hochul a déclaré le 15 septembre qu’elle prévoyait de déployer 50 000 ambulanciers pour éviter la pénurie de travailleurs attendue lorsque davantage de vaccins seront déployés cet automne.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi que New York « prendrait des mesures pour travailler avec les systèmes de santé afin de s’assurer qu’ils disposent d’alternatives qu’ils peuvent combler au besoin », ajoutant que l’administration Biden soutenait pleinement les États dévastant leurs secteurs de la santé avec des mandats de vaccins contre une maladie dont la grande majorité des personnes en âge de travailler se rétablissent sans assistance médicale et en quelques semaines.

Le mandat de Hochul interdit également spécifiquement les exemptions religieuses, le gouverneur revendiquant l’autorité théologique de décider quelles croyances religieuses sont légitimes.

“Je ne suis pas au courant d’une exemption religieuse sanctionnée de toute religion organisée, en fait, ils encouragent le contraire”, a déclaré Hochul le 15 septembre. “Tout le monde, du pape jusqu’au bas, encourage les gens à se faire vacciner.” Le mandat ignore également l’immunité naturelle, n’offrant aucune alternative aux agents de santé de première ligne qui ont déjà vaincu le virus avec succès.

Le ministère du Travail a précisé que les travailleurs qui ne respectent pas le mandat ne sont pas éligibles aux allocations de chômage.

Au 22 septembre, 16% des 450 000 employés des hôpitaux de New York avaient choisi de ne pas se faire vacciner contre le COVID, et il en était de même pour 23% des 145 400 employés des maisons de soins infirmiers de l’État. Lundi, plus de 80 000 travailleurs de la santé de l’État de New York chercheront un emploi ailleurs en raison du mandat. Northwell Health, l’un des plus grands fournisseurs de soins de santé de New York, a estimé qu’ils devraient licencier des milliers d’employés.

“Cela crée une crise sans précédent pour nous”, a déclaré au New York Times Tom Quatroche, président de l’Erie County Medical Center Corporation. « Je pense que nous avons besoin de plus de temps pour nous conformer, et je l’ai demandé. Pour toutes les bonnes raisons, le mandat de vaccination a été mis en place. Mais la réalité est que cela crée une crise de santé publique dans les hôpitaux, sans personne pour soigner les patients. »

Les New-Yorkais ont protesté contre le mandat lundi soir, alors que beaucoup sont descendus dans la rue en scandant «Réveillez-vous New York, réveillez-vous New York».

RUPTURE: Les New-Yorkais protestent contre les mandats de vaccination en scandant «Réveillez-vous New York, réveillez-vous New York» pic.twitter.com/tDHq13ztB2 – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 28 septembre 2021

Malgré l’ordre tyrannique de Hochul, de nombreux New-Yorkais semblent s’opposer aux vaccins obligatoires, levant des pancartes à travers l’État qui lisent «Mon corps, mon choix» et «La liberté de santé maintenant».