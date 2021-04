Le mandat des chefs de banque privée doit prendre fin dans 15 ans: RBI

La rémunération fixe pour un NED autre que le président du conseil sera plafonnée à Rs 20 lakh par an.

Le poste de directeur général d’une banque privée ne peut pas être occupé par le même individu pendant plus de 15 ans d’affilée, a déclaré lundi la Reserve Bank of India (RBI) dans un ensemble d’instructions à l’intention des banques. Dans le cas d’un promoteur-PDG, le mandat sera plafonné à 12 ans.

La RBI a toutefois précisé que dans l’intérêt d’une transition en douceur vers les nouvelles exigences, les titulaires qui ont déjà terminé le mandat de 12/15 ans en tant que chefs de banque seront autorisés à terminer leur mandat actuel. Uday Kotak, promoteur de Kotak Mahindra Bank, est actuellement le plus ancien chef d’une banque, ayant pris en charge au moment de la création de la banque en 2003. En décembre, la RBI avait approuvé le renouvellement de Kotak en tant que directeur général et PDG pour trois – mandat débutant le 1er janvier 2021. Auparavant, en octobre 2020, Aditya Puri a démissionné de son poste de directeur général chez HDFC Bank après l’avoir occupé pendant plus de 25 ans.

«Sous réserve des approbations statutaires requises de temps à autre, le poste de directeur général ou directeur général ou WTD (administrateur à temps plein) ne peut être occupé par le même titulaire pendant plus de 15 ans. Par la suite, la personne pourra être reconduite en tant que directeur général ou chef de la direction ou WTD dans la même banque, si le conseil le juge nécessaire et souhaitable, après un écart minimum de trois ans, sous réserve de remplir d’autres conditions », a déclaré RBI dans un communiqué. notification. Pendant cette période de refroidissement de trois ans, la personne physique ne sera ni nommée ni associée à la banque ou aux entités de son groupe à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement.

Les normes existantes sur la limite d’âge supérieure pour les directeurs et PDG et les WTD dans les banques du secteur privé seraient maintenues et personne ne sera autorisé à occuper ces postes au-delà de 70 ans. Dans la limite globale de 70 ans, dans le cadre de leur politique interne, les conseils d’administration des banques individuelles sont libres de prescrire un âge de départ à la retraite plus bas pour les DMP, y compris le directeur général.

Un promoteur qui est également PDG ou PDG peut être autorisé à poursuivre jusqu’à 15 ans uniquement dans des circonstances extraordinaires et à la seule discrétion de la RBI. «Lors de l’examen de la question de la reconduction de ces directeurs généraux ou PDG au cours de la période de 12 à 15 ans, le niveau de progrès et le respect des jalons de dilution de la participation des promoteurs dans la banque seront également pris en compte par la Réserve. Bank », indique la notification.

Les banques ont été autorisées à se conformer à ces instructions avant le 1er octobre 2021, même si la notification prend effet immédiatement. Le président du conseil qui n’est pas un administrateur indépendant à la date de publication de la circulaire sera autorisé à terminer le mandat actuel de président tel que déjà approuvé par la RBI. Les banques dont les PDG ou PDG ayant déjà accompli 12/15 ans en tant que PDG ou PDG à la date d’entrée en vigueur de ces instructions seront autorisées à terminer leur mandat actuel.

En plus des jetons de présence et des frais liés à la participation aux réunions du conseil, les banques seront autorisées à prévoir le paiement d’une rémunération aux administrateurs non exécutifs (NED) sous la forme d’une rémunération fixe. La rémunération fixe pour un NED autre que le président du conseil sera plafonnée à Rs 20 lakh par an.

La limite d’âge supérieure pour les NED, y compris le président du conseil, est de 75 ans. Le mandat total d’un NED, de manière continue ou non, au conseil d’administration d’une banque, ne peut excéder huit ans. Après avoir passé huit ans au conseil d’administration d’une banque, la personne ne peut être reconduite dans ses fonctions qu’après une interruption minimale de trois ans.

Le conseil constitue un comité de nomination et de rémunération (NRC) composé uniquement de NED et un comité de gestion des risques à majorité NED. La moitié au moins des membres présents à la réunion du comité de gestion des risques sont des administrateurs indépendants, dont au moins un membre doit avoir une expertise professionnelle en matière de gestion des risques. Le président du conseil ne peut être membre de ce comité que s’il possède l’expertise requise en matière de gestion des risques. Le comité de gestion des risques se réunit au moins une fois par trimestre.

Le comité d’audit d’une banque est constitué uniquement de NED, le président du conseil n’en faisant pas partie. Les deux tiers au moins des membres participant à une réunion du comité d’audit doivent être des administrateurs indépendants et il se réunit au moins une fois par trimestre. Les réunions du comité d’audit sont présidées par un administrateur indépendant qui ne préside aucun autre comité du conseil. Le président du comité d’audit ne sera pas non plus membre d’un comité ayant pour mandat de sanctionner les expositions de crédit. Tous les membres doivent avoir la capacité de comprendre tous les états financiers et au moins un membre doit avoir une expertise professionnelle en comptabilité financière ou en gestion financière.

