Le mandat désastreux d’Urban Meyer avec Jags doit prendre fin. À présent.

Le mandat d’Urban Meyer avec les Jaguars a été un désastre prévisible et il devrait prendre fin, comme il y a cinq minutes.

Le dernier tournant embarrassant est survenu au cours du week-end lorsque des informations ont été publiées selon lesquelles il avait appelé les entraîneurs adjoints lors d’une réunion du personnel et les avait obligés à défendre leur curriculum vitae et à prouver qu’ils avaient déjà été des gagnants dans leur vie.

Il a également été signalé qu’il avait eu un incident avec le vétéran receveur Marvin Jones, qui aurait dû être persuadé de revenir à l’entraînement après avoir été contrarié par les commentaires de Meyer sur les receveurs larges de l’équipe.

Tout a été un gâchis, à peu près depuis le début, lorsque Meyer a été nommé entraîneur-chef et a immédiatement commencé à prendre de mauvaises décisions.

Maintenant, c’est juste mauvais, triste et irréparable et il est temps pour lui de partir.

Les Jaguars ont perdu contre les Titans hier, 20-0. Trevor Lawrence a lancé un sommet en carrière de 4 interceptions et James Robinson a mené l’équipe au sol avec 4 verges en six courses.

Oh, et l’offensive n’avait que 184 verges au total. C’était la troisième fois cette année que l’équipe n’atteignait pas 200 verges au total, ce qui est un record de franchise.

Laissez ces chiffres entrer un peu. Parce que ces chiffres sont embarrassants et racontent une histoire triste.

Ce match avait l’air d’une équipe qui a abandonné son entraîneur et s’ils l’ont fait, c’est bien pour eux, car Meyer mérite d’être abandonné.

Meyer a géré la perte d’hier comme un enfant amer qui n’aime pas quand quelqu’un lui dit la vérité sur ses compétences, ou son absence. Il a à peine serré la main de Mike Vrabel et a ensuite donné des réponses vraiment horribles aux questions lors de sa conférence de presse.

Le propriétaire des Jaguars, Shad Khan, a investi beaucoup d’argent dans Meyer dans l’espoir que l’ancien entraîneur de l’université pourrait renverser la franchise. Au lieu de cela, Meyer a fait des Jaguars la risée de la ligue avec cette soirée au bar et les autres choses boiteuses qu’il a faites tout au long de la saison.

Imaginez dépenser tout cet argent pour Meyer et voir ensuite comment il a agi après le match d’hier ? C’est une gifle pour le propriétaire, l’équipe et tous les fans qui soutiennent la franchise.

Oh, et les Jaguars ont maintenant une fiche de 2-11 et leur choix n ° 1 a obtenu une passe de touché au cours des six derniers matchs.

Les Jags sont mauvais en dehors du terrain grâce à Meyer et les Jags sont mauvais sur le terrain grâce à Meyer. Son patron ne peut pas être content de l’une ou l’autre de ces choses.

Il n’y a pas d’avantages ici. Il n’y a pas de douleurs de croissance en cours. Il n’y a aucun espoir, vraiment. Il suffit de regarder le langage corporel et les mots de l’entraîneur après la défaite d’hier. Quand le gars au sommet agit comme ça, comment pensez-vous que les gars qui travaillent pour lui vont ressentir les choses ?

Les choses vont mal en ce moment pour les Jags et elles ne feront qu’empirer au cours des quatre dernières semaines d’une autre saison complètement perdue pour Jacksonville.

Au moment d’écrire ces lignes, Meyer a toujours un emploi chez les Jaguars. Espérons que cela change bientôt. Parce que les joueurs et les fans méritent bien mieux que ce gars-là.

