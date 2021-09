Le mandat d’Uday Kotak à la tête d’IL&FS prolongé de six mois

in

Le gouvernement a prolongé de six mois le mandat du directeur général de la Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, en tant que président non exécutif du groupe IL&FS, jusqu’au 2 avril 2022.

Dans une notification au journal officiel, le Département des services financiers a déclaré : « … considérant que le gouvernement central, sur les recommandations de la Banque de réserve de l’Inde, a jugé nécessaire d’accorder ladite exemption à Kotak Mahindra Bank Limited pour une nouvelle période de six mois avec effet à compter du 3 octobre 2021.

Selon la loi sur la réglementation bancaire, une banque ne peut être gérée par une personne qui est administrateur d’une autre société. Il peut bénéficier d’une dérogation temporaire de trois mois ou de neuf mois avec l’accord de la RBI.

Le Centre avait nommé Kotak à la tête du conseil d’administration du prêteur en 2018 pour aider l’entreprise endettée à sortir du stress, après la prise de contrôle du gouvernement par le gouvernement. Il a d’abord été autorisé à être à la tête d’IL&FS pendant trois mois, qui a été prolongé de neuf mois. Par la suite, il a obtenu deux prolongations d’un an chacune.

CS Rajan, directeur général d’IL&FS, a salué cette décision et a déclaré que sous la direction continue de Kotak, IL&FS atteindra les objectifs de résolution.

En fait, suite à la crise d’Evergrande en Chine, Kotak avait tweeté le 21 septembre que les problèmes chez le promoteur immobilier ressemblaient au moment Lehman de la Chine et lui rappelaient IL&FS.

Il a tweeté : « Le gouvernement indien a agi rapidement. Apport de calme aux marchés financiers. Le conseil d’administration nommé par le gouvernement estime une récupération de 61 % chez IL&FS. »

