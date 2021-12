Le mandat d’Urban Meyer vient de s’aggraver avec la tension des vestiaires

Bien maintenant. Qui aurait pu voir ça venir ?

Le mandat d’Urban Meyer avec les Jaguars de Jacksonville n’a été jusqu’à présent qu’un pur gâchis. Il n’y a pas d’autre façon de le décrire à ce stade. Du drame de Tim Tebow à son abandon de son équipe pour aller en boîte et danser avec une femme qui n’est pas sa femme.

C’est juste mauvais. Alors pourquoi ne pas simplement y ajouter une autre couche, n’est-ce pas ? À droite.

Apparemment, la dynamique relationnelle entre non seulement Meyer, son équipe et ses entraîneurs évolue rapidement avec une tension « bouillante » dans les vestiaires, rapporte Tom Pelissero de NFL.com.

C’est mauvais. Vraiment mauvais. Jetons un coup d’œil au désordre.

Alors, attendez, qu’est-ce qui se passe?



Urban Meyer a eu un certain nombre de « démêlés » avec des joueurs et des entraîneurs de son équipe ces dernières semaines.

Les Jaguars sont absolument terribles à 2-10 et il semble, selon le rapport de Pelissero, qu’Urban place le blâme sur les épaules de tous les autres membres de l’équipe, des joueurs et du personnel d’entraîneurs.

Attendez, il blâme tout le monde ?



Oui, selon le rapport de Pelissero. Lors d’une réunion du personnel avec ses entraîneurs adjoints, Meyer leur aurait dit à quel point il était un entraîneur formidable et tout ce qu’il a accompli dans sa carrière tout en les qualifiant tous de «perdants».

C’est extrêmement mauvais.

Aïe. Mais vous avez aussi dit joueurs. Et les joueurs ?



Eh bien, il a apparemment eu quelques accrochages avec des joueurs ces dernières semaines.

Il y aurait eu une altercation avec Marvin Jones – un vétéran du corps de réception des Jaguars – qui est devenu si grave que Jones a quitté un entraînement d’équipe après un désaccord avec Meyer. Il a dû être convaincu de revenir par des coéquipiers et des membres du staff.

Il y a aussi son nouveau bœuf avec le porteur de ballon James Robinson qui est absolument fou à lire.

Robinson a été mystérieusement mis au banc lors de la défaite éclatante de la semaine dernière contre les Rams. Voici pourquoi.

Homme. Ce n’est pas bien.

Wow. C’est extrêmement mauvais.



Tellement mauvais que même Trevor Lawrence a dû intervenir et dire quelque chose à ce sujet. La semaine dernière, en s’adressant aux journalistes, la recrue QB a déclaré que Robinson devait jouer.

Here’s #Jaguars QB Trevor Lawrence’s full answer on James Robinson and having continuity in the backfield:

“Bottom line is James is one of our best players and he’s gotta be on the field, and we addressed it, and I feel like we’re in a good spot.” pic.twitter.com/YJXDuYiSWA

— Demetrius Harvey (@Demetrius82) December 8, 2021