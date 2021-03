GARANTIR guitariste Joey Allen parlé avec Darren Paltrowitz – hôte du « Paltrocast avec Darren Paltrowitz » – sur la façon dont lui et ses camarades de groupe ont passé leur temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus. Demandé s’il a été question de GARANTIR faire le suivi des années 2017 « Plus fort, plus vite » album, Joey dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous en avons parlé l’année dernière lorsque toute cette pandémie a commencé, et nous nous sommes dit: » Devrions-nous faire quelque chose maintenant? Devrions-nous faire quelque chose en direct sur le Web? Devrions-nous faire un nouveau disque? » Et tout le monde était juste, comme, tu sais quoi? Nous sommes à ça depuis que je suis de retour dans le groupe, Steven [Sweet, drums] est revenu dans le groupe depuis 2004, donc cela fait à peu près 16 ans que nous n’avons tout simplement pas fait de pause ni enregistré de disque; Je pense que nous avons fait trois disques pendant cette période. Donc c’était juste: «Prenons une pause et partons». Nous ne voulons rien faire qui puisse nuire à la marque. Nous ne sommes tout simplement pas partis. Alors nous sommes partis. Et maintenant, nous tirons pour revenir. «

Allen a poursuivi en disant que lui et les autres membres de GARANTIR sont «ravis» de reprendre la route. « Nous voulons juste sortir et jouer », a-t-il dit. «Nous avons travaillé très dur. Nous travaillons dur en ce moment pour nous préparer à revenir jouer.

« Nous ne répétons pas d’habitude; nous continuons simplement à tourner. Tant que nous jouons deux ou trois concerts par mois, nous n’avons pas à répéter », a-t-il poursuivi. «Eh bien, cela fait 13 mois, 14 mois que nous avons joué un concert, et nous allons devoir répéter pour la première fois depuis des années – peut-être la première fois depuis une décennie, au moins. les premières répétitions, qui auront lieu avant le retour de notre premier concert. Donc c’est amusant. C’est excitant. «

Mai dernier, GARANTIR guitariste Erik Turner dit au « Parler de métal » podcast que le groupe «jetait quelques idées» pour un nouvel album. Il a dit: « J’ai envoyé Robert [Mason, vocals] quelques riffs, et Roberttravaille sur des chansons. J’ai une chanson avec Jerry [Dixon, bass]. C’est donc un processus lent et long pour nous, mais la graine d’un nouveau record a commencé. Maintenant, cela ne signifie pas que la graine deviendra un record. Nous avons un long chemin à parcourir. Nous n’avons pas une seule chanson finie. Nous avons quelques trucs à cuire, et nous nous envoyons en fait des idées. «

« Plus fort, plus vite » a été enregistré avec le producteur Jeff Pilson – un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER, DOKKEN et T&N, entre autres – et a été mélangé par Pat Regan, sauf pour la chanson « Je pense que je vais rester ici et boire », qui a été mélangé par Collier Chris « The Wizard » (FLOTSAM ET JETSAM, DENT, DERNIER EN LIGNE).

le maçon remplacé original GARANTIR chanteur Jani Lane en 2008 et a apporté une certaine stabilité au groupe après voiele départ sans cérémonie et la mort qui a suivi en 2011.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).