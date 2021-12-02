LE MANDAT FÉDÉRAL DE BIDEN RENVOYÉ DANS LES 50 ÉTATS

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :
L’OR PROGÈNE DE 7,50$ À 1782,30$//L’ARGENT TOUJOURS DANS LE COIN CTÉ PAPIER EN BAISSE DE 44 CENTS À 22,39$//L’OR DU COMEX RÉDUIT DE 3 TONNES AVEC UN ÉNORME EFP VERS LONDRES//NOUVEAU STANDING : 94,855 TONNES//L’ARGENT A ÉGALEMENT UN ÉNORME EFP À LONDRES // NOUVEAU DEMANDE DE 45,810 MILLIONS D’OZ // MISES À JOUR COVID/MISE À JOUR DU MANDAT POUR LES VACCINS // LE MANDAT FÉDÉRAL DE BIDEN LEVÉ DANS LES 50 ÉTATS // LE CHEF DE LA SANTÉ DE L’UE APPELLE DES VACCINS OBLIGATOIRES// AUSSI LA GRÈCE APPELLE UN MANDATAIRE /ET MAINTENANT LE NOUVEAU CHANCELIER DE L’ALLEMAGNE APPELLE POUR UN PLAN DE VACCIN OBLIGATOIRE//MISE À JOUR SUR L’IMPACT DU VACCIN// COMMENTAIRES SUR LE MANDAT SUR LE VACCIN DES ÉTATS-UNIS///DEUX EXCELLENTS COMMENTAIRES SUR LA DIFFICULTÉ DE LA TURQUIE : À LIRE À NE PAS MANQUER // LA BÉLARUS MENACE DE COUPER L’ÉNERGIE DOMINANTE NE PAS OUVRIR SES FRONTIÈRES (LES MIGRANTS SONT DISSIDENTS AU MOYEN-ORIENT) // L’UE MISE EN GARDE CONTRE LES PANNES ÉNERGÉTIQUES ALORS QUE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE S’APPROFONDIE // AUSSI LA FINLANDE CONNAÎT D’ÉNORMES AUGMENTATIONS DES PRIX DE L’ÉNERGIE // UN MAUVAIS CHIFFRE D’AFFAIRES DES ÉTATS-UNIS
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OR : 1782,30 $ UP 7,05 $ La cotation est le prix au comptant de Londres
Argent : 22,39 $ EN BAISSE DE 44 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)
Or 1782 300 $
argent : 22,30 $