Le manga ‘Boys Run the Riot’ est un récit trans sincère ⋆ .

J’ai d’abord eu vent du manga Boys Run the Riot, qui met en scène un adolescent trans, après avoir vu ce tweet:

Ravi de mettre enfin la main sur le manga trans Boys Run The Riot et de découvrir que la version anglaise a une équipe de localisation entièrement transgenre! 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/fb1Xau8gI6 – Meg㋐n @ Mayumi aux cheveux courts + détectives (@AnimesocMegan) 14 mai 2021

Et puis il y a cette réponse de l’éditeur de la version anglaise du manga:

Oh mon Dieu, merci beaucoup pour les aimables paroles! 😭❤️ Toute l’équipe de cette série est vraiment extraordinaire et y met tout son cœur. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pu honorer de raconter le travail d’un artiste de manga trans avec toute une équipe de localisation trans et non binaire ❤️🏳️‍⚧️ – Tiff Joshua TJ FerentinI (@Ferenteeny) 14 mai 2021

Dans cette vidéo ici, vous pouvez voir Tiff Joshua TJ Ferentini, l’éditeur de Kodansha Comics qui a travaillé sur Boys Run the Riot, décomposer le processus de montage pour raconter une histoire transgenre vraiment sincère qui honore le travail de Keito Gaku.

À la fin de la vidéo, Gaku a laissé ce message aux garçons et aux hommes trans:

À tous les jeunes garçons et hommes transgenres. Je sais que vous devez vous inquiéter pour beaucoup de choses, en particulier si vous êtes un adolescent, mais j’espère que vous pourrez trouver une raison de continuer et quelque chose dans lequel verser votre cœur et votre âme, comme le fait Ryo avec la mode. Avec ce manga, je voulais montrer à quel point c’est incroyable de trouver quelque chose comme ça.

Je ne me souviens pas à quelle vitesse j’ai ajouté ce manga à ma liste de lectures queer, mais c’était sacrément rapide, et j’ai tout laissé tomber pour m’asseoir et le lire.

Cela vaut-il la peine…… oui, oui.

Synopsis de Boys Run the Riot volume un

Un adolescent transgenre nommé Ryo trouve une échappatoire aux attentes et aux angoisses de sa vie quotidienne dans le monde de la mode de rue. Cette histoire fictive personnelle et sincère d’un créateur de manga transgenre a fait des vagues au Japon et inspirera les lecteurs du monde entier!

Note supplémentaire: vous pouvez lire l’intégralité du premier chapitre GRATUITEMENT sur Kodansha.

Ce que ce mois de fierté vous réserve

Sentiments.

Beaucoup.

Et beaucoup.

Des sentiments.

Avant de plonger dans cela, je tiens à dire que j’en viens à cela en tant que personne qui soutient la communauté transgenre parce que je crois fermement qu’il faut élever des voix en dehors de la mienne qui existent dans la communauté queer. Cela étant dit, honnêtement, je ne peux pas penser à autant d’histoires de la communauté anime / manga qui se concentrent principalement sur l’expérience trans écrite par une personne trans.

Quand j’ai lu ce manga, j’ai vraiment eu le sentiment que, bien que fictifs, ces sentiments venaient directement du cœur de quelqu’un qui a ressenti cela auparavant. Ce qui est puissant à ce sujet, pour moi, c’est que les luttes de Ryo sont instantanément relatables – même si vous n’êtes pas vous-même trans. Beaucoup de gens supposent qu’il est difficile de comprendre quelque chose en dehors de leur timonerie. Ce manga montre que, en fait, ce n’est pas le cas, si vous prenez le temps de vous asseoir et de vraiment comprendre ce qui est devant vous.

Dès le départ, Ryo révèle à quel point il déteste son uniforme scolaire parce que c’est un rappel constant qu’il est né fille. Il essaie de trouver des moyens de contourner cela, comme porter son uniforme de gym, mais on s’attend à ce qu’il se présente comme une fille quand il est à l’école. Ce ne sont pas seulement les règles qui imposent cela, ses camarades de classe s’attendent à ce qu’il suive certains signaux sociaux comme avoir le béguin pour les idoles masculines populaires.

Autant cela m’a frappé au visage de voir Ryo gérer cela au niveau d’autorité de l’école, le voyant gérer cela via ses camarades de classe frapper plus fort. Cela a vraiment montré, immédiatement, à quel point Ryo doit cacher qui il est vraiment. On s’attend à ce qu’il agisse d’une certaine manière et on le regarde bizarrement s’il fait le contraire. Quand il laisse échapper qu’il est fan d’une idole féminine populaire que les autres garçons adorent, tout le monde tombe. Ce n’est pas la réponse correcte et programmée à laquelle ils s’attendent car, pour eux, Ryo est une fille.

Si rien d’autre, ce manga montre à quel point il est épuisant de se cacher tous les jours.

Nous avons des scènes de Ryo recherchant des termes comme transgenre et dysphorie de genre qui, honnêtement, je ne pense pas avoir déjà vu référencés dans un manga. Il essaie de rassembler ses sentiments tout en faisant face aux hypothèses actuelles des gens autour de lui. De plus, au fur et à mesure qu’il se rapproche de personnages comme Jin Sato, nous le voyons envieux du fait que Sato puisse se promener librement en tant que garçon.

Je pense que beaucoup de gens tiennent pour acquis le pouvoir qu’il y a à se promener comme étant votre vrai moi. Ryo doit faire tellement de travail pour le faire, et même dans ce cas, il ne peut le faire que temporairement, via la mode de la rue, sans révéler la vérité aux personnes qui lui tiennent à cœur.

Même si Ryo commence à se rapprocher des gens, il y a encore des hésitations à révéler qui il est vraiment. Cela est dû aux expériences passées et aux microagressions actuelles auxquelles il est confronté (comme le fait de lui demander s’il a acheté à nouveau des vêtements pour «garçons» lorsqu’il reçoit un colis à la maison). Même si nous aimerions dire que tout ce que vous avez à faire est d’être ouvert et honnête, il existe de nombreux détracteurs (certains intentionnels, d’autres non) qui empêchent les gens de dire leur vérité.

Cela étant dit, vous respirez vraiment un soupir de soulagement lorsque Ryo laisse enfin tout sortir avec Sato et que les deux décident de se lancer dans leur ligne de mode. Plus important encore, Sato exprime une volonté et un intérêt à écouter Ryo. Cela donne à Ryo l’occasion de dire à quelqu’un ce qu’il ressent.

En outre, puis-je simplement dire à quel point je suis ravi de voir une histoire qui met l’accent sur la mode et qui met en vedette un acteur transgenre? Pouvoir utiliser son art pour s’exprimer est une chose merveilleuse à lire. Les vêtements sont un si bon moyen de dépeindre qui vous êtes vraiment, et avoir un personnage trans au centre de cela est incroyable. Ryo est celui qui fait les dessins tandis que Sato s’occupe de faire passer leur message, et en cours de route, ils finissent par ajouter plus d’exclus à l’équipage.

Le livre est plein d’une variété de parias, chacun avec sa propre histoire et raison de rompre avec le statu quo pour embrasser qui ils sont vraiment. Bien que je sois sûr que d’autres problèmes surgiront – comme ils ont tendance à le faire – pour le moment, je suis ravi de voir Ryo entouré de ce petit groupe qui le traite comme il veut être traité.

Aussi, je vous implore, de lire l’interview de Gaku à la fin du premier volume avec les remerciements de Ferentini. Je ne peux même pas commencer à exprimer à quel point il est impressionnant de voir une équipe trans nous raconter cette histoire, et leurs paroles sincères montrent le temps et l’attention qu’ils y consacrent.

Le premier volume de Boys Run the Riot est sorti en ce moment! Le deuxième volume est prévu pour le 27 juillet.

(Image: Keito Gaku)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]