Le manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi pourrait se terminer dans un an

La fin est proche. Image : Viz/Shonen Jump/Kohei Horikoshi

My Hero Academia a fait ses débuts dans Weekly Shonen Jump en juillet 2014 et est devenu l’un des mangas les plus populaires du Japon. Ce week-end, le créateur Kohei Horikoshi a annoncé que le manga entrait dans sa dernière ligne droite.

Horikoshi a publié une déclaration officielle lors d’une présentation sur scène lors de l’événement Jump Festa qui s’est tenu au Makuhari Messe à Chiba, à l’extérieur de Tokyo.

« Si les choses avancent bien, l’original My Hero Academia [manga] atteindra son objectif, par exemple, dans à peine un an », lit-on dans la déclaration de Horikoshi. Plus tard, il a ajouté qu’il ne savait pas si la fin répondrait aux attentes des gens, mais il prévoit d’écrire et de dessiner l’arc final de manière sincère.

« Si les choses ne se passent pas bien », disait également la déclaration d’Horikoshi, « Je pense qu’à la Jump Festa de l’année prochaine, j’aurai [Deku voice actor] M. Yamashita a lu la même déclaration.

Haha. On dirait que Horikoshi vise à terminer le manga dans un an, mais selon la façon dont les choses se passent, cela pourrait prendre un peu plus de temps. C’est le bon moment pour définir les attentes des lecteurs et pour donner également un peu de répit avec une date limite quelque peu douce. Il n’y a rien de pire que des fins précipitées et forcées.

Mais pouvez-vous croire que la conclusion se profile à l’horizon ? C’est toujours très populaire, ce qui n’a pas empêché d’autres mangakas de conclure.

Cette année, un peu plus de sept millions d’exemplaires du manga My Hero Academia ont été vendus au Japon, un nombre juste derrière la quatrième série de mangas la plus vendue de l’année, Attack on Titan. Cette année également, l’Attaque des Titans s’est finalement terminée après 11 ans d’existence. L’année précédente, Demon Slayer, au sommet de sa popularité, a pris fin. Donc, si My Hero Academia se termine en 2022, ce sera trois années de suite que le manga extrêmement populaire et incroyablement populaire l’a appelé un jour.

G/O Media peut toucher une commission

Économisez 20 $

Logitech StreamCam

Il est temps de commencer à diffuser plus gros

La caméra diffuse à 1080p et 60 ips, et elle a une vidéo d’aspect naturel avec un mouvement fluide. Le cadrage automatique et l’exposition intelligente vous permettent de rester au milieu de la prise de vue même lorsque vous vous déplacez.

Autrement dit, si les choses se passent bien pour Horikoshi alors qu’il entre dans la finale.

Consultez le site officiel en anglais de Viz pour le manga My Hero Academia.