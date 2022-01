Le mannequin Ava Louise révèle combien de temps a duré Antonio Brown

Les coups sûrs continuent d’affluer pour l’ancien receveur des Buccaneers de Tampa Bay, Antonio Brown.

Il y a moins d’une semaine, Brown a stupéfié le monde entier des observateurs de la NFL lorsqu’il a brusquement quitté son équipe au milieu du match. Il l’a également fait de la manière la plus dramatique imaginable – en se déshabillant au troisième quart puis en s’enfuyant du terrain.

Brown s’est ensuite rapidement qualifié de chauffeur pour qu’il soit pris en charge au stade, a été enregistré en faisant exactement ce que vous vous attendriez à ce qu’il soit enregistré et a été emmené.

Jeudi, quatre jours après avoir quitté les Bucs, l’équipe l’a libéré. L’histoire aurait dû s’arrêter là, mais ce n’est pas le cas. Le même après-midi, une mannequin nommée Ava Louise est devenue virale après avoir publié une série de photos et de SMS impliquant Brown.

Peu de temps après, Ava Louise est apparue sur WFAN Sports Radio et a divulgué des détails intimes concernant sa rencontre privée avec Brown – y compris combien de temps il a duré.

« Je vois un groupe de personnes entrer dans l’ascenseur et je saute dedans », a-t-elle déclaré.

« Il y a un grand signe que c’est l’étage des Bucs… disant que Tom Brady est au deuxième étage et où ils vont pour s’entraîner et des trucs comme ça… alors je regarde et il y a un garde de sécurité assis là à un bureau… je suis au téléphone avec lui comme ‘soyez là’, passez juste devant le garde de sécurité. Le gardien de sécurité me regarde et me voit entrer dans la pièce, et c’est tout.

Le modèle a ensuite affirmé que la paire avait effectué deux tours et que Brown avait duré environ 30 secondes à chaque fois.

Aïe.

En plus de ses rencontres amoureuses avec Brown, Ava Louise s’est également tournée vers les médias sociaux pour suggérer qu’elle avait eu des relations intimes avec un autre athlète de premier plan – la star des Phoenix Suns, Devin Booker.

Elle a même fourni des captures d’écran.

Reste à savoir ce qu’il s’y passera finalement.

Dans l’ensemble, toute cette épreuve est évidemment un scandale embarrassant pour Brown. Cela dit, cela ne semble pas le disqualifier des futurs concerts de la NFL.

En fait, il est déjà lié à une signature potentielle avec une équipe liée aux séries éliminatoires.

Il sera intéressant de voir où vont toutes les parties impliquées à partir d’ici. De toute évidence, cette situation a été très amusante jusqu’à présent, mais rien ne serait plus hilarant que Brown de sauter à bord d’une équipe éliminatoire actuelle et de les conduire vers un autre Super Bowl.

