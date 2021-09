Le mannequin de repassage de Lidl est en rupture de stock, mais ce sont les meilleures alternatives que vous pouvez acheter sur Amazon | La vie

in

Le mannequin Lidl capable de repasser chemises et robes a été un succès mais est en rupture de stock. Si vous voulez un produit similaire, ce sont les meilleures alternatives.

On espérait que le mannequin de repassage Lidl deviendrait un nouveau succès dans les appareils électroménagers de marque bon marché. Cela n’a pas duré longtemps et le site de Lidl est en rupture de stock.

Mais si vous vous êtes intéressé à ce type de produit parce qu’il vous fait gagner beaucoup de temps, mais surtout qu’il vous épargnera beaucoup d’efforts en repassant des chemises et robes compliquées, nous vous proposons quelques Les meilleures alternatives de mannequins de repassage que vous pouvez acheter dès maintenant.

Contrairement aux plaques verticales, ces mannequins remplissent un sac avec la forme du torse et des bras avec de l’air chaud où vous mettez les chemises, les t-shirts et les robes. En le tenant avec une pince à épiler, l’air chaud et la pression élimineront les plis en quelques minutes.

Chez ComputerHoy.com nous avons pu tester ce mannequin Lidl et les résultats vous surprendront.

Ufesa SV1200

Ufesa SV1200 pour 79,89 €

Le mannequin de repassage Ufesa SV1200 C’est un modèle puissant de 1200W qui élimine les plis de tous les tissus, des tissus les plus fins aux plus épais.

Sa puissance lui permet d’atteindre une température très élevée pour que l’air chaud s’échappe par les trous du mannequin et que les vêtements soient parfaits.

Il accepte les tailles du S au XXL, en plus d’avoir une minuterie de 30 minutes à 3 heures.

Il est disponible sur Amazon pour 79 euros avec la livraison gratuite.

Chemise OneconceptButler Clean Edition

Chemise OneconceptButler Clean Edition pour 64,99 €

Ce séchoir à chemises automatique Chemise OneconceptButler Clean Edition Il a deux fonctions, sécher les vêtements si vous les mettez sensiblement mouillés (mais jamais trempés) et aussi repasser.

Il atteint 65 °C et a également une fonction d’air froid. La chose importante à savoir est que ce mannequin accepte les vêtements de la taille S à L, donc une taille en dessous ne fonctionnera pas et les tailles au dessus du L ne repasseront pas correctement.

C’est un mannequin que vous pouvez acheter sur Amazon pour 65 euros.

Wëasy IRO320

Wëasy IRO320 pour 70 €

Un autre mannequin avec des caractéristiques similaires est celui-ci Wëasy IRO320. Mais c’est beaucoup plus puissant atteignant 1200W et une température très élevée, jusqu’à 130ºC.

Comme d’autres modèles de ce type d’appareil, vous pouvez obtenir un repassage satisfaisant en le laissant quelques minutes, à partir de 15 minutes, ou jusqu’à 3 heures sur le mannequin. Il dispose d’un fluide vapeur pour obtenir un résultat parfait même sur des tissus épais.

Il peut être acheté sur Amazon pour 70,16 euros et livraison gratuite.

Et si vous avez aimé cette technique de repassage, la marque a Wëasy IROP2, axé sur les pantalons et qui coûte 39 euros.

Clatronic HBB 3734

Clatronic HBB 3734 pour 81,90 €

Ce mannequin de repassage Clatronic HBB 3734 Il a une puissance de 1200W et une température allant jusqu’à 120ºC.

Bien qu’il s’agisse du modèle le plus cher de cette liste, il présente un avantage principal et c’est qu’il vous fait gagner du temps pour repasser les chemises et les pantalons. Le même produit est valable pour les deux types de vêtements.

Il dispose également d’un mode air frais qui est utilisé pour refroidir les vêtements. Il accepte également les tailles XS à XXL, donc peu importe la taille que vous portez.

Son prix est de 81,90 euros avec la livraison gratuite.

