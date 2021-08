Le mannequin de repassage revient chez Lidl : sèche et repasse sans effort chemises, t-shirts ou pulls | La technologie

in

L’un des appareils électroménagers les plus vendus de Lidl est de retour. C’est le mannequin de repassage, un appareil qui sèche et repasse chemises, tee-shirts, pulls et autres vêtements sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

L’été dernier, Lidl a mis en vente un appareil qui a fait sensation auprès des consommateurs et s’est vendu à une vitesse étonnante. Nous parlons du mannequin de repassage, un appareil spécialement conçu pour que les personnes qui n’ont pas beaucoup d’habileté avec le fer à repasser puissent enlever les plis des vêtements sans aucun effort.

Le mannequin de repassage est un appareil électroménager qui est arrivé sur le marché il y a quelques années comme une évolution du concept de fer vertical. Il est capable de sécher et de repasser les vêtements de manière absolument confortable, puisqu’il suffit de placer le vêtement sur le mannequin et d’appuyer sur un bouton.

Nous avons eu l’occasion de tester le mannequin de repassage Lidl et nous pouvons attester que cela fonctionne: les vêtements sont secs, sans plis et prêts à être pliés ou suspendus dans le placard.

Aujourd’hui, la chaîne allemande a de nouveau mis en vente un mannequin de repassage dans son bazar en ligne. Cette fois, il s’agit de la marque Cleanmaxx, pas de SilverCrest, mais ses caractéristiques sont très similaires et le prix est le même que le modèle de l’année dernière : 59,99 euros.

La repasseuse Cleanmaxx Il s’agit d’un mannequin haut du corps, constitué d’une armature sur laquelle est placé un ballon en nylon. Il est assemblé de manière simple et vous l’aurez prêt à l’emploi en un rien de temps.

Une fois assemblé, l’étape suivante consiste à ajuster le vêtement sur le mannequin à l’aide des clips de contrepoids. Vous pouvez mettre n’importe quel vêtement supérieur, comme chemises, chemisiers, T-shirts ou chandails.

Bien sûr, lisez attentivement l’étiquette et assurez-vous que le tissu passe au sèche-lingesinon il pourrait être endommagé.

Ensuite, sélectionnez le niveau de repassage à l’aide de la molette sur la base et l’appareil commencera à fonctionner. En quelques minutes (entre 10 et 30, selon le vêtement et le niveau), vos vêtements seront prêts à plier ou à accrocher dans le placard.

Si le mannequin de repassage Lidl est déjà en rupture de stock ou si vous souhaitez jeter un œil à d’autres alternatives, Sur Amazon vous avez d’autres modèles à vendre :

Mannequin de repassage Oneconcept ShirtButler Clean Edition à 59,99 euros. Mannequin séchage automatique magic pressage Wëasy IRO320 à 70,16 euros. Mannequin de repassage et séchage automatique Ufesa SV1200 à 79,89 euros. Mannequin de repassage et séchage automatique Clatronic HBB 3734 à 81,90 euros.

Si vous effectuez votre achat avant fin août, pour toute commande supérieure à 40 euros les frais de port sont offerts si vous utilisez le code « AGOSTOCONLIDL » (sans guillemets).

