Le mannequin dit qu’elle a été suivie par un AirTag qui a été laissé dans la poche de son manteau

Le mannequin de Sports Illustrated, Brooks Nader, a déclaré qu’elle avait été suivie par un AirTag inconnu et qu’elle n’était pas au courant jusqu’à ce que son iPhone l’en avertisse.

Ce n’est pas la première fois qu’un AirTag est utilisé pour suivre quelqu’un à son insu, mais c’est probablement l’incident le plus médiatisé à ce jour. Nader dit qu’elle était dans un restaurant à Manhattan quand elle pense que quelqu’un a glissé l’AirTag dans la poche de son manteau après l’avoir laissé sur une chaise. Il a fallu cinq heures avant que son iPhone ne l’alerte qu’elle avait un AirTag voyageant avec elle.

De Sports Illustrated :

« J’étais dans un restaurant/bar à Tribeca en train d’attendre quelqu’un seul et j’avais mon manteau sur la chaise derrière moi », a-t-elle déclaré dans une vidéo d’histoire Instagram. « Ensuite, je suis allé rencontrer des copines dans un bar à proximité. Je n’ai reçu aucune notification. Ensuite, je suis allé au prochain endroit, aucune notification. Ensuite, bêtement, je rentrais seul chez moi parce que j’habite dans le quartier. Vers 11 heures :30 pm, j’étais déjà sur le chemin de la maison quand j’ai reçu les notifications qui disaient que quelqu’un te traque et ce depuis un moment. Alors j’ai paniqué. Et puis, bien sûr, mon téléphone est mort. Donc, mon homme paniquait en dehors. »

Heureusement, le combo AirTag et iPhone a fonctionné comme il se doit et Nader a reçu une notification l’avertissant de la présence du tracker. L’écart de cinq heures est le principal problème ici, ce qui pourrait bien s’expliquer par le fait qu’elle se trouvait dans des endroits bondés et que l’iPhone n’était pas en mesure de discerner que l’AirTag était sur sa personne, pas dans la poche de quelqu’un d’autre. Il est possible que cela ne l’ait alertée que lorsqu’elle était seule, car c’était à ce moment-là que l’AirTag devait être avec elle.

Bien sûr, le fait que l’iPhone ait envoyé une alerte comme il se doit et une explication possible du retard de notification n’aidera pas à dissiper les craintes que les AirTags puissent être utilisés de cette manière, et ne devraient pas non plus. D’autres trackers pourraient être utilisés de la même manière, mais l’omniprésence des iPhones signifie que les AirTags sont plus susceptibles de fournir un emplacement précis. Et tandis que Tile et d’autres sociétés vendent des trackers depuis des années, l’entrée d’Apple sur le marché a sans aucun doute rendu ces appareils plus visibles – et des gens horribles commencent à apprendre comment ils pourraient les utiliser à mauvais escient.