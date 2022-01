Le mannequin IG Sommer Ray achète Valley Home pour 1 450 000 $

On dirait qu’il est vraiment payant d’être jolie, et une influenceuse et un modèle – au moins pour Rayon Sommer, qui vient de lâcher un mil cool et puis quelques-uns pour une nouvelle maison … TMZ a appris.

Sommer a acheté ce tapis de 5 chambres et 3 salles de bain dans la vallée de San Fernando à Los Angeles pour 1 450 000 $ … et il a quelques fonctionnalités intéressantes.

Son nouveau pad dispose d’une cuisine gastronomique, d’une piscine (et d’un pool house) et comme il se doit… d’une arrière-cour à envier. Si vous ne le saviez pas, Sommer est surtout connue pour ses atouts postérieurs … aka, des coups de cul incroyables !!!

Ses 26 millions de followers sur IG peuvent en témoigner, comme le ferait MGK, qui Sommer brièvement daté de retour en 2020.

De toute façon, de quoi parlions-nous ? Oh oui, sa nouvelle maison a une atmosphère moderne avec des touches mises à jour et beaucoup d’éclairage naturel.

Stephen Sweeney de SGS Estates a représenté Sommer lors de la vente.

Et maintenant, vous savez où les influenceurs d’IG feront la fête au bord de la piscine cet été. Bonne chance Sommer!!!