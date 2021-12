Le mannequin Sofia Jamora répond aux rumeurs salaces de LeBron James

LeBron James est le meilleur joueur de basket-ball de sa génération et sans doute le plus grand ou le deuxième meilleur joueur de la NBA de tous les temps.

En tant que tel, il fait l’objet d’une surveillance médiatique constante et intense.

Tout, depuis le fait qu’il soit un benne avare à ce qu’il fait quand il sort pour faire la fête, tombe sous une loupe massive.

Il en est de même pour son mariage. Parce que les athlètes et les célébrités de premier plan ont une telle propension à tromper leur conjoint, les gens s’attendent à ce qu’il en soit de même pour James.

Beaucoup de ces personnes ont eu l’impression que leurs doutes étaient validés il y a environ un an lorsque le mannequin Erza Haliti l’a apparemment exposé comme un tricheur en ligne avec cette publication Instagram :

« Suis-je le seul à ne pas être fan de LeBron ? le post lu. « Je suppose que je n’ai jamais été fan des gars qui trompent leur femme, surtout avec @sofiajamora. »

Pour référence, voici Sofia Jamora :

Par coïncidence, ce tweet prétendument supprimé est redevenu viral à peu près au même moment :

pic.twitter.com/SsHBgNVAQP – Spencer (@shkendall12) 2 mai 2020

Le contrecoup a été rapide. En raison du manque de preuves, il a été largement rejeté.

Cela dit, la stigmatisation d’être liée au rapport a suivi Jamora depuis lors. Et ceci malgré le fait qu’elle ait essayé d’y remédier immédiatement :

Cette semaine, Jamora a tenté de remettre les pendules à l’heure sur sa relation avec James – et cette fois en termes plus directs.

On lui a présenté de récents rapports de sites de potins selon lesquels James avait été aperçu avec une femme blanche lors d’un récent voyage. Bien que ces rapports n’aient également en aucun cas été vérifiés, en raison de leur lien passé, Jamora a été immédiatement confronté à ce sujet.

(via Wags non filtrés)

« Je n’ai jamais été avec LeBron et je ne sais pas qui il est et 2 », disait le message. « Je ne suis pas blanc. »

Alors voilà, tout droit sorti de la bouche du cheval – encore une fois.

Ce genre de rumeurs n’est pas nouveau pour les stars de la NBA. Stephen et Ayesha Curry seraient les premiers à en témoigner. Idem avec Karl-Anthony Towns et Jordyn Woods.

C’est comme ça qu’on fête Noël. https://t.co/dqODxkyLXd – Jeu 7 (@game7__) 27 décembre 2021

Mais cela ne rend pas ce processus plus facile pour les parties concernées.

Espérons que les commentaires les plus récents de Jamora règlent cette question une fois pour toutes et que tout le monde puisse continuer sa vie de manière heureuse et productive.

