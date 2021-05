Le manoir de 11 millions de livres de Meghan et Harry est menacé de «graves incendies de forêt» – Les voisins sont «inquiets» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé de Windsor à Montecito l’année dernière lorsqu’ils ont quitté la famille royale. Mais les responsables ont mis en garde contre des «conditions de sécheresse» après l’une des années les plus sèches pour les précipitations depuis une décennie.

Et un voisin a déclaré que les habitants étaient “inquiets de la gravité de la saison des incendies”.

Christina Favuzzi, responsable de l’information publique sur les incendies de Montecito, a déclaré au Sun: «Nous sommes confrontés à des conditions préoccupantes en termes d’humidité record du carburant et de prévisions météorologiques.

«Ces facteurs pourraient conduire à une saison des incendies sévère.

“Au [Meghan and Harry’s road] et dans toutes les zones du district de protection contre les incendies de Montecito, nous avons mené un vaste travail de prévention des incendies de forêt afin d’éduquer, de préparer et de protéger notre communauté.

«À la même époque l’année dernière, Montecito avait reçu plus de 17 pouces de pluie, selon le district de contrôle des inondations du comté de Santa Barbara, marquant une année de pluie moyenne.

“Jusqu’à présent, en 2021, notre communauté a reçu environ 10 pouces de pluie, ce qui en fait l’une des années de pluie les plus sèches de la dernière décennie.”

Le service d’incendie de Montecito a déclaré le début de la haute saison des incendies le 3 mai – deux semaines plus tôt qu’en 2020.

L’incendie du comté de Santa Barbara a également révélé que le comté n’avait que 47% des précipitations normales au cours de la saison 2020-2021.

Une source, qui vit près de Meghan et Harry, a déclaré que les habitants étaient “inquiets” à propos de la saison des incendies de cette année.

Elle a déclaré au Sun: «Malheureusement, la place des Sussex est juste sur la ligne de tir.

«Ils vivent dans les contreforts de Montecito où il y a des centaines de peuplements d’eucalyptus qui ont tendance à exploser parce qu’ils sont pleins d’huile, plutôt que de simplement brûler.

“Beaucoup de gens de notre quartier sont inquiets, inquiets de la gravité de la saison des incendies.”

Meghan et Harry, qui attendent leur deuxième enfant, se sont installés dans un vaste manoir à Montecito avec leur jeune fils Archie.

Le couple vivait à Frogmore Cottage à Windsor avant que Megxit ne les voit quitter le Royaume-Uni pour une nouvelle vie en Amérique.

Les Sussex ont peut-être embauché des pompiers privés – comme d’autres célébrités telles que les Kardashian l’ont fait dans le passé.