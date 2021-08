Le manoir de 12 millions de dollars dans lequel J.Lo et Ben Affleck prévoient de vivre

in

Une salle de sport bien équipée, une piscine, un ring de boxe, un terrain de basket-ball et un spa sont d’autres équipements du manoir de 38 000 pieds carrés. On espère qu’ils pourront passer du temps en famille avec leurs enfants à la propriété. L’interprète de “Let’s Get Loud” partage deux jumeaux, Max Oui Emme avec son ex-mari, Marc Anhotny, tandis que la star d’Argo est le père de trois enfants avec son ex-femme, Jennifer Garner.

Le même média a rapporté que ce jour-là, le couple a également fait la connaissance de l’ancienne propriété du légendaire Bob espère, qui possède son propre terrain de golf et à la mi-juillet, ils ont été surpris en train de visiter un autre manoir d’une valeur de 65 millions de dollars.