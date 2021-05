Le manoir hanté: 5 scénarios qui pourraient être explorés lors du redémarrage de Disney

Madame Leota

Le choix le plus emblématique pourrait être Madame Leota. Elle a été embrassée et admirée par les fans de Disney pendant des décennies, mais toutes ces années plus tard, nous n’avons jamais vraiment compris sa trame de fond et ses motivations dans le manoir hanté. Madame Leota est apparemment une médium, une voyante, une lectrice de palmiers, un brasseur de potions, une voyante et un oracle, mais comment est-elle arrivée dans cette boule de cristal et à quoi ressemble sa vie en elle?