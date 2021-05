Le manque de développement en Allemagne inquiète Uli Hoeneß du Bayern Munich

Le membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Uli Hoeneß, peut examiner l’équipe nationale allemande – et la DFB dans son ensemble – et voir de nombreux domaines à améliorer.

Certains diront que l’embauche de Hansi Flick est la première étape sur la voie de la réalisation de ces correctifs, mais la situation va bien plus loin que la simple nomination d’un nouveau manager et figure de proue. L’Allemagne doit collaborer avec ses autres organisations dirigeantes et clubs pour créer une nouvelle et meilleure voie de développement.

« Oui, nous n’obtenons pas assez de la DFB. Jusqu’à présent, l’association n’a présenté aucun concept en public », a déclaré Hoeneß dans une interview à Sport1. « La DFB, la DFL et les clubs doivent se préparer ensemble à la nouvelle situation. Les jeunes sont tous assis devant l’ordinateur. Les ramener au football sera une tâche herculéenne. »

C’est là que réside le hic. Comment l’Allemagne ramène-t-elle ses meilleurs athlètes au jeu au lieu de les faire asseoir devant un écran ?

Il pourrait y avoir de l’espoir à l’horizon. Flick passerait du temps à chercher des moyens d’améliorer le système de développement des jeunes et pourrait également potentiellement persuader l’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Hermann “Tiger” Gerland, de jouer un rôle consultatif auprès de l’organisation pour aider à identifier et développer correctement les jeunes joueurs.

Gerland, bien sûr, est connu pour sa capacité à travailler avec de jeunes joueurs et à les développer. Le simple fait de remplacer Joachim Löw ne suffira pas à Flick, il semble vouloir examiner – et corriger – tous les aspects de la voie de développement de l’organisation.