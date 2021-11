Le manque de fonds de transfert entrants a-t-il mis Brazzo sous le feu du Bayern Munich?

Il n’est pas facile d’être directeur sportif à l’époque du COVID-19.

Avec tous les acteurs sous-évalués, il est devenu impossible d’obtenir un juste prix du marché en retour, même pour les acteurs les plus établis. Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan « Brazzo » Salihamidzic, connaît bien la douleur. Avec autant de joueurs à la fin ou sur le point de la fin de leurs contrats avec le club, Salihamidzic a du pain sur la planche.

Après avoir perdu David Alaba et Jerome Boateng pour rien et avec Corentin Tolisso et Niklas Süle se dirigeant tous deux vers des sorties « gratuites » potentielles du club, Salihamidzic serait critiqué pour ne pas être en mesure de générer des revenus en vendant des joueurs par Christian Falk de Sport Bild :

Lorsqu’on lui a demandé si le Bayern pouvait se permettre de le garder jusqu’à la fin de son contrat en 2023 en cas de doute, puis de le donner sur un transfert gratuit comme Alaba l’a fait l’été dernier, (Falk) a déclaré: « Cela est arrivé trop souvent. Salihamidzic a déjà subi des pressions internes car il ne génère aucun frais de transfert.

Si Salihamidzic perdait Tolisso et Süle gratuitement et risquerait potentiellement d’entrer dans la dernière année du contrat de Kingsley Coman sans prolongation ni vente, les choses ne seront pas plus faciles.

De toute évidence, les 18 prochains mois vont être énormes pour l’avenir de Salihamidzic avec le Bayern Munich.