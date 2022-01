Le manque de gains de BitTorrent au deuxième semestre de 2021 dit tout

Il y a presque six mois jour pour jour, j’ai dit BitTorrent (CCC :BTT-USD) et BitTorrent X n’étaient que de l’air chaud.

Source : Stanslavs / Shutterstock.com

Depuis mon article du 30 juin, le BTT-USD a gagné 4,7%. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur les perspectives de la crypto-monnaie.

Classé 55e en termes de capitalisation boursière, il existe 54 autres possibilités, dont beaucoup ont un potentiel d’appréciation beaucoup plus probable.

Comme je l’ai dit alors, je vais le dire maintenant.

BitTorrent est une perte totale de votre temps. Voici pourquoi.

L’échec du lancement de BitTorrent

Bloomberg a récemment expliqué comment 1,5 billion de dollars en valeur ont été ajoutés par les crypto-monnaies en 2021, ce qui en fait de loin l’actif le plus performant en 2021. L’indice Bloomberg Galaxy Crypto a gagné 160% en 2021 jusqu’au 17 décembre. Par comparaison, le S&P 500 gagné 23% au cours de la même période.

C’est un battement sept fois. Pas étonnant que les taureaux de crypto-monnaie attendent avec impatience 2022. Cependant, si vous recherchez BitTorrent sur les listes des meilleurs cryptos à posséder dans l’année à venir, vous ne le trouverez pas.

Comme je l’ai dit dans l’intro, BitTorrent a gagné 4,7% au second semestre. En comparaison, les trois principales crypto-monnaies par capitalisation boursière – Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et Pièce Binance (CCC :BNB-USD) – a réalisé en moyenne un rendement de 64,5% au cours des mêmes six mois.

Alors que vous avez peut-être atteint le seuil de rentabilité ou fait un peu sur votre pari BitTorrent, le coût d’opportunité de ne pas acheter l’un des favoris vous coûte cher.

Qui sait ce que 2022 apportera, mais je reste très sceptique quant à l’ensemble de la vision du fondateur de la Fondation Tron, Justin Sun.

« Justin Sun choisit d’éduquer les gens à travers les médias sociaux et Medium. Malheureusement, je n’ai aucun intérêt à rejoindre Medium, une plate-forme qui semble conçue pour être un site d’auto-assistance plutôt qu’un fournisseur d’informations utiles », ai-je écrit le 30 juin.

Je ne suis pas surpris que BitTorrent n’ait rien fait pendant la majeure partie de 2021. Ce qui me surprend, c’est qu’un de mes collègues d’InvestorPlace a quelque chose de bien à dire sur l’altcoin. En mai, elle a suggéré que les millions d’utilisateurs de la plate-forme de partage de fichiers peer-to-peer BitTorrent en font un excellent investissement à long terme.

Je ne suis pas d’accord avec respect.

Déménager à Grenade

Dans une tournure bizarre, Sun, le fondateur de la blockchain Tron, a quitté son poste de PDG de la Fondation Tron pour devenir l’ambassadeur à plein temps de la Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

« C’est un véritable honneur de servir en tant qu’ambassadeur de l’OMC pour la Grenade », a déclaré Sun dans le communiqué de presse du 17 décembre annonçant sa nomination. « J’attends avec impatience l’opportunité de représenter la Grenade et de travailler avec les dirigeants de l’OMC pour redynamiser le commerce mondial de diverses manières, en particulier le développement d’une économie numérique robuste à l’échelle internationale. »

Je ne sais pas si Sun a un lien avec l’île des Caraïbes, à part cela ferait un endroit agréable à visiter de temps en temps. Le poste n’est pas rémunéré, il est donc soit très charitable, soit c’est le meilleur moyen pour lui de tirer parti de ce qu’il a déjà construit via BitTorrent.

Mon côté cynique suggère que tout tourne autour de ce dernier.

Apparemment, le milliardaire aime l’art. Artnet a rapporté dans un article de fin novembre que le fondateur de Tron avait acheté plus de 100 millions de dollars d’art en 2021. Son argent doit venir de quelque part.

« Comme notre objectif est de constituer la collection d’art contemporain la plus fine et la plus diversifiée, nous nous intéressons à une variété de formes et de catégories d’art telles que la vidéo, la musique, l’installation et l’art de l’IA, que nous n’avons pas encore », a rapporté Artnet. dit au sujet de ses achats.

En ce qui concerne les investissements, je viens du Missouri. Tu dois me montrer que tu es réel. Le BTT-USD peut être acheté et vendu sur tous les principaux échanges de crypto-monnaie, mais le site Web de Tron semble avoir été construit par un enfant de 10 ans.

Je ne peux pas mettre mon nom sur quelque chose qui manque autant de transparence. Je ne peux pas.

La ligne de fond

Au fur et à mesure que les investissements en crypto-monnaie disparaissent, vous feriez mieux d’acheter Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ou Shiba Inu (CCC :SHIB-INU) que vous n’êtes BitTorrent.

Pour moi, c’est un autre exemple de la spéculation que les marchés ont eue en 2021. Les gens sont prêts à parier sur presque n’importe quoi s’il y a une chance que cela s’apprécie.

Je ne sais pas s’il y a encore des marécages de Floride à vendre, mais s’il y en a, tous ceux qui possèdent du BTT-USD devraient être les premiers à en acheter. Vous ne pouvez pas vous aider.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.