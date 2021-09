Le manque de mise à niveau gratuite de la PS5 à Horizon Forbidden West n’est pas une surprise – mais c’est toujours triste à voir

Horizon Forbidden West n’inclura pas de mise à niveau PS5 gratuite si vous achetez le jeu sur PS4, une décision qui ne devrait choquer personne à ce stade. Et pourtant, c’est exactement le type de réaction que j’ai vu prendre d’assaut Internet depuis que Sony a fait l’annonce : un mélange de frustration, de surprise et même d’incrédulité.

Mais pourquoi?

Je frappe ce tambour depuis un certain temps maintenant, mais la PS5 n’est pas un bon rapport qualité-prix par rapport à la Xbox Series X. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas une console fantastique, avec un contrôleur révolutionnaire et des jeux vraiment fantastiques. Mais il semble que Sony ne puisse pas s’en empêcher lorsqu’il a l’occasion de tordre les coffres des consommateurs PlayStation.

Nous avons vu depuis le début que la générosité de Sony ne va pas très loin en ce qui concerne la PS5. Qu’il s’agisse du prix de 70 $ / 70 £ pour les exclusivités propriétaires, PS Now n’incluant aucun jeu PS5, ne pouvant pas utiliser vos contrôleurs DualShock 4 existants (sauf s’il s’agit de jouer à des jeux PS4) ou verrouillant les fonctionnalités PS5 derrière Director’s Cut re -sorties, la stratégie de Sony consistant à capitaliser sur l’attrait des titres PS5 est claire depuis un certain temps.

Cela ne veut pas dire que Sony a été tout mauvais, cependant. La collection PS Plus permet aux abonnés de télécharger 20 jeux, et nous avons vu des mises à jour gratuites à 60 images par seconde agréables pour des titres comme Days Gone, God of War, The Last of Us 2 et, plus récemment, Horizon: Zero Dawn. L’initiative Play at Home de Sony était également une bonne idée.

Mais maintenant, que Sony le sache ou non, il punit activement ceux qui ne peuvent pas acheter une PS5 par la façon dont il gère le chemin de mise à niveau restrictif d’Horizon Forbidden West.

(Crédit image : Sony)

Imaginez cette scène trop courante : vous êtes un joueur PlayStation, impatient de passer à la prochaine génération avec PS5. Comme des milliers d’autres, cependant, vous n’avez pas encore pu acheter la nouvelle console insaisissable. Alors, que faites-vous quand Horizon Forbidden West sort ?

Si vous achetez le jeu sur PS4 lors de sa sortie le 22 février 2022 pour 60 $ / 60 £, vous pourrez profiter immédiatement de la prochaine aventure d’Aloy. Procurez-vous une PS5 sur toute la ligne, cependant, et vous serez coincé avec la version de dernière génération du jeu. Aucune mise à niveau ne sera fournie, donc si vous voulez jouer à la version PS5 du jeu… eh bien, préparez-vous à vous séparer de 70 $ / 70 £ pour le faire. Aie.

Mais attendez, il y a une solution ! Sur la page FAQ de PlayStation pour la précommande du jeu, Sony a fourni une solution :

« Pour accéder aux versions PS4 et PS5 d’Horizon Forbidden West, vous devez acheter les éditions Digital Deluxe, Collector ou Regalla. Le double droit ne s’applique pas aux éditions standard et spéciales.

L’édition de luxe numérique d’Horizon Forbidden West coûte 80 $ / 80 £, mais vient avec quelques éléments supplémentaires – pack de ressources dans le jeu, bande dessinée numérique, etc. – ce qui n’est certainement pas une tentative de Sony pour masquer le fait qu’il demande pour plus d’argent pour quelque chose qui aurait pu être gratuit.

Jouer à un jeu différent

(Crédit image : Jeux de terrain de jeu)

Le manque de mise à niveau gratuite d’Horizon Forbidden West n’est donc pas un bon aspect pour Sony, mais c’est encore plus moche quand vous vous rendez compte que Microsoft fait le contraire en ce qui concerne les mises à niveau de nouvelle génération.

Grâce à son système Smart Delivery, Microsoft offre gratuitement aux joueurs la version Xbox Series X|S de chaque titre qu’il sort. Xbox Smart Delivery détecte si vous jouez à un jeu Xbox One sur l’une des Xbox Series X|S et vous propose automatiquement la meilleure version (gratuitement).

Vous possédez déjà Halo : The Master Chief Collection sur Xbox One ? Une mise à niveau gratuite vous attend si jamais vous achetez une Xbox Series X|S. Engrenages 5 ? Profitez d’une mise à jour gratuite. Mer des voleurs ? Arrgggh, vous l’avez deviné, mes coeurs : une mise à jour gratuite.

Et qu’en est-il des jeux qui ne sont pas encore sortis, comme Halo Infinite et Forza Horizon 5 ? Eh bien, si vous deviez acheter ou jouer à l’un de ces titres sur Xbox One, vous serez étonné de savoir que oui, ceux-ci seront mis à niveau – gratuitement – ​​si jamais vous achetiez une Xbox Series X|S sur toute la ligne. Ils sont également tous les deux sur Xbox Game Pass dès le premier jour, vous n’aurez donc pas non plus à dépenser 140 $ juste pour les expérimenter.

Xbox Smart Delivery vous accorde également les versions de dernière génération d’un jeu, donc si vous décidez de sauter sur votre Xbox One X vieillissante et que vous avez acheté un jeu sur Xbox Series X|S, vous recevrez automatiquement la dernière génération version aussi. Cela semble tout à fait juste et raisonnable, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est parce que c’est le cas.

Accès interdit

(Crédit image: Sucker Punch)

Alors, Sony devrait-il être traîné sur des charbons ardents pour sa dernière décision de facturer une mise à niveau PS5 ? Enfin pas vraiment, même si c’est plutôt désagréable. Sony ne capitalise que sur la demande vorace de PlayStation 5, et sa stratégie doit porter ses fruits si l’entreprise continue de prendre les mêmes décisions. Mais je ne peux pas souscrire à l’idée de doubler ou de payer des frais de mise à niveau pour les jeux que je possède déjà.

S’il y a une chose qui a rendu cette génération si agréable – pour moi, du moins – c’est la façon dont les développeurs ont récompensé les joueurs avec des versions nouvelles et mises à jour de titres qu’ils ont peut-être déjà achetés. Oui, c’est sans précédent par rapport aux générations précédentes, mais tout comme la façon dont les joueurs sur PC récoltent les fruits de la mise à niveau de leur matériel avec des jeux plus jolis et de meilleures performances, cela fait longtemps que l’on arrive dans l’espace console.

Mise à niveau Horizon Zéro

On pourrait dire que Sony s’accroche à un modèle obsolète et presque élitiste par rapport au système Xbox Smart Delivery de Microsoft. Est-il juste qu’un fan d’Horizon Zero Dawn soit obligé de payer 20 $ / 20 £ de plus juste pour s’assurer qu’il ne sera pas touché par des frais de 70 $ / 70 £ s’il veut un jour jouer au jeu sur PS5 ? Absolument pas. Sony peut-il s’en sortir ? Probablement, même si cela ne veut pas dire qu’il le devrait.

Malheureusement, il est probable que Sony maintiendra cette approche si Gran Turismo 7 et God of War: Ragnarok arrivent effectivement sur PS4 ainsi que PS5. Et tant que les consoles PlayStation 5 continueront d’être aussi difficiles à trouver qu’une aiguille dans une botte de foin, vous pouvez parier que davantage de consommateurs seront contraints de dépenser plus qu’ils ne le devraient réellement. Le succès de Sony avec cette stratégie dépend d’une chose, bien sûr : si les consommateurs s’y opposent ou non.

