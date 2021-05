Le manque de planification de la relève est le plus grand risque à long terme pour les MPME indiennes, selon des experts

L’Inde a une vaste base d’environ 6,33 crores MPME, dont beaucoup sont des entreprises familiales avec les entrepreneurs de deuxième et troisième génération qui perpétuent leur héritage commercial.

Alors que le gouvernement indien a institué de nombreuses initiatives pour soutenir le secteur indien des MPME dans le monde post-crise, un facteur clé pour la longévité de toute MPME est la planification de la relève et la durabilité, même si son absence est le plus grand risque à long terme pour ces entreprises, selon les experts. L’Inde a une vaste base d’environ 6,33 crores MPME, dont beaucoup sont des entreprises familiales avec les entrepreneurs de deuxième et troisième génération qui perpétuent leur héritage commercial.

«Les MPME de l’Inde, qui emploient plus de 45 pour cent de la main-d’œuvre du pays, travaillent sans relâche pour faire impression sur le marché mondial, la prise de risque faisant partie de leur ADN entrepreneurial. Cependant, la déconnexion entre la passion et la réalité, le défi de la gestion des événements de cygne noir et de rhinocéros gris, et l’absence d’un cadre structuré pour transmettre l’héritage commercial à la prochaine génération mettent ces MPME en danger de survie », a déclaré Hersh Shah , PDG, IRM India Affilié à un webinaire organisé par l’institut. L’IRM s’était associé, en septembre de l’année dernière, au principal organisme gouvernemental de développement des MPME, National Institute of Micro, Small and Medium Enterprise (NI-MSME), qui forme les MPME, les particuliers et les professionnels au développement de l’esprit d’entreprise, au renforcement des capacités, au marketing, à l’innovation et aux infrastructures. développement, gestion de la qualité, etc.

Les experts de l’industrie ont également fait écho aux vues de Shah sur le défi de la planification de la relève parmi les MPME. Selon V Swaminathan, responsable de l’audit et de l’assurance d’entreprise, Godrej Industries Limited, jusqu’à 35% des MPME estiment que la planification de la relève est leur plus gros problème et que les MPME ont en grande partie une structure dirigée par le propriétaire ou le promoteur sur laquelle la prise de décision est axée. sur eux, contrairement aux grandes entreprises qui ont une structure organisationnelle claire. «Il y a une mise en œuvre fonctionnelle des rôles et des responsabilités. Il n’y a pas de concept de propriété partagée, le talent externe est uniquement basé sur les besoins et la loyauté est supérieure à la simple capacité fonctionnelle », a ajouté Swaminathan.

De plus, au milieu des changements dans l’environnement général des affaires au cours des dernières années en Inde, tels que la démonetsation, la mise en œuvre de la TPS, la pandémie de Covid, le ralentissement économique, etc., le besoin de planification de la relève est plus critique que jamais. De plus, il est difficile de trouver des employés aussi qualifiés que les sortants dans l’organisation. «La planification de la relève est l’un des facteurs les plus critiques pour les MPME, en particulier dans le climat actuel, où l’environnement des affaires a subi une transformation et où il y a beaucoup d’imprévisibilité. Le manque de main-d’œuvre qualifiée est une contrainte majeure pour les MPME, et lorsque des employés clés quittent une organisation ou partent pour d’autres opportunités, l’incapacité de les remplacer par un successeur suffisamment expérimenté peut avoir un impact direct sur le bien-être de l’entreprise », a déclaré Sandeep Bhatnagar, Directeur – Marketing et développement des affaires, NI-MSME. L’institut cherche à soutenir ces MPME dans des entreprises prêtes à prendre des risques au cours de la prochaine décennie grâce aux programmes d’IRM de gestion des risques d’entreprise.

