Le manque de rentabilité d’AvePoint rend l’action APXT peu attrayante

Technologie Apex (NASDAQ :APXT) est une SPAC qui fusionne avec AvePoint, une entreprise qui fournit divers services technologiques, y compris la gestion de données. AvePoint semble être une bonne entreprise qui se développe assez rapidement. De plus, AvePoint est dans un secteur favorable, et il a certainement des attributs positifs. Pourtant, je ne peux pas recommander avec enthousiasme d’acheter des actions APXT à ce stade.

C’est parce que je ne vois pas de catalyseurs positifs qui accéléreraient énormément sa croissance. Et bien qu’elle soit en activité depuis de nombreuses années, l’activité d’AvePoint n’est pas rentable, tandis que ses marges ne sont pas attrayantes.

AvePoint fournit des services aux entreprises qui utilisent Microsoft 365, celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) suite d’outils de productivité basés sur le cloud, y compris Word et Excel.

Croissance assez impressionnante et autres caractéristiques positives

Au cours de son exercice 2020, les ventes d’AvePoint ont bondi de 31 % à 151,5 millions de dollars, tandis que ses ventes d’abonnements ont grimpé de 66 % par rapport à l’année précédente, atteignant 91 millions de dollars.

De plus, le chroniqueur d’InvestorPlace Mark Hake, qui connaît très bien les questions financières, a récemment écrit qu’AvePoint est sous-évalué et a placé un objectif de cours de 16,19 $ sur l’action APXT. Cet objectif est d’environ 50 % au-dessus de 11,35 $ là où l’action se négocie aujourd’hui.

Et comme l’a souligné Hake, AvePoint s’attend à un chiffre d’affaires de 194 millions de dollars cette année, et dans les diapositives de sa présentation de novembre aux investisseurs potentiels, il a prédit que ses ventes en 2022 atteindraient 257 millions de dollars.

Toujours dans ses diapositives de novembre, la société a souligné qu’elle disposait de plusieurs catalyseurs de croissance positifs, notamment l’expansion continue de l’activité cloud de Microsoft, la croissance internationale, l’inscription de plus de petites et moyennes entreprises et la tendance au travail à domicile.

Tous ces moteurs optimistes semblent légitimement forts. Et en effet, AvePoint a souligné que la croissance de Microsoft s’est accélérée pendant la pandémie, tandis que le nombre d’utilisateurs de Microsoft 365 devrait doubler pour atteindre 500 millions à plus long terme.

Un autre catalyseur positif clé pour AvePoint est l’inquiétude croissante concernant la sécurité informatique au milieu des récentes attaques de piratage massives subies par les entreprises américaines, car AvePoint aide les entreprises à résoudre les problèmes de sécurité et de conformité. Et enfin, à mesure que l’intelligence artificielle prolifère et que les outils d’analyse de données deviennent plus avancés, l’importance de la gestion des données, qui semble être l’une des offres principales d’AvePoint, augmente.

Une croissance énorme n’est pas dans les cartes

Bien que je m’attende à ce qu’AvePoint continue de croître rapidement, je ne m’attends pas à ce que ses ventes doublent ou triplent d’une année sur l’autre. C’est parce que l’entreprise semble fournir des services assez conventionnels qui ne sont en aucun cas transformateurs ou révolutionnaires. Microsoft 365 n’est pas non plus une offre nouvelle ou perturbatrice ; il existe depuis assez longtemps (il a été lancé sous le nom d’Office 365 en 2011.)

Ainsi, il n’y aura pas une vague soudaine et gigantesque de centaines de milliers d’entreprises adoptant le service.

Pendant ce temps, en 2020, la marge d’exploitation d’AvePoint n’était que de 12,1%. C’est un chiffre plutôt bas pour une entreprise technologique bien établie et cela me suggère que l’entreprise fournit principalement des services banalisés à ses clients.

Sans surprise, compte tenu de sa faible marge d’exploitation, AvePoint a enregistré une perte d’exploitation de 15,44 millions de dollars en 2020. Étant donné que l’entreprise est en activité depuis 2001 et que Microsoft 365 existe, sous un nom ou un autre, depuis une décennie, la faible marge d’AvePoint et la perte d’exploitation de 2020 sont inquiétantes.

En un mot, si l’entreprise n’a pas été en mesure de devenir rentable pendant tout ce temps et qu’elle n’a pas de nouveau produit transformateur, je m’inquiète de sa capacité à générer des bénéfices significatifs à l’avenir.

Le résultat sur APXT Stock

Étant donné qu’AvePoint ne générera jamais une croissance énorme et n’a pas de produit ou de service transformateur, l’action APXT n’est pas un bon nom pour les investisseurs de croissance. Et les faibles marges et le manque de rentabilité de l’entreprise limitent l’attractivité des actions pour les investisseurs conservateurs.

Hake estime que, sur la base des évaluations des pairs d’AvePoint, telles que fournies par cette dernière société, l’action APXT devrait être évaluée à 10,8 fois l’estimation des ventes de la société en 2022.

Mais étant donné l’échec d’AvePoint à devenir rentable et son manque de qualités transformationnelles, je pense que 4 fois l’estimation des ventes de l’entreprise en 2022 est une évaluation plus que juste. Sur la base des chiffres de Hake, cela se traduit par une valeur d’entreprise pour l’entreprise de 1,285 milliard de dollars. En divisant ce nombre par le nombre d’actions attendu de 190,7 millions, on obtient un objectif de cours de 6,74 $, bien en deçà du cours actuel des actions d’Apex.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires, MGM et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.